AP x Serena Williams聯名Royal Oak亮相！白陶瓷粉紅限量版

愛彼Audemars Piguet與網球傳奇「細威」莎蓮娜·威廉絲（Serena Williams）早於2014年結緣，隨著雙方攜手邁入第12個年頭，終於迎來極具意義的首款專屬聯名作！今次全新推出38mm Royal Oak Selfwinding Chronograph “Serena Williams” Limited Edition，是AP品牌史上首款，與女性運動員合作並命名的限量版腕錶，全球僅發行500枚。



「細威」莎蓮娜·威廉絲（Serena Williams）曾獲得23座大滿貫單打冠軍，是網球史上最偉大的女子球手之一，今次AP與「細威」合作，推出白色陶瓷粉紅Royal Oak，可說是將她在球場上所向披靡的實力與女性優雅氣質完美實體化。

（品牌提供）

莎蓮娜親自解釋了這個設計概念：「我一直相信力量與女性能量可以並存。白色陶瓷讓人感到堅強與韌性，而粉紅色珍珠母貝則帶來了溫暖與柔軟。這款手錶提醒我們，你不必在力量與優雅之間做選擇，你可以同時擁抱兩者。」

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腕錶38毫米的直徑可謂恰到好處，錶殼、錶圈、錶冠、計時按鈕與一體式鏈帶，全數採用白色陶瓷打造，保留了經典的霧面打磨與倒角拋光交替處理。至於粉紅珍珠母貝錶盤更說得上是視覺焦點，捨棄了常規的格紋設計，改採帶有柔和光澤的粉紅色珍珠母貝，並搭配同色系的日曆窗與夜光塗層白金指針，設計簡約和諧又優雅。

採用新世代 6401 機芯

內在規格方面，腕錶今次棄用了2385機芯，改為搭載AP今年新出的自家製 Calibre 6401 自動上鍊計時機芯，配備了導柱輪及專利的垂直離合系統，動力儲存提升至 55 小時。

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這枚38毫米的白陶瓷腕錶上手感覺極具份量卻不失中性魅力，不論男女佩戴，皆能展現出剛柔並濟的強大氣場。除了一體式白色陶瓷錶帶外，還隨錶附贈一條粉紅色橡膠錶帶，遠看與之前「細威」在溫網賽場上曾配戴的37mm Royal Oak Offshore更為相似。粉紅色橡膠錶帶特別點綴了白色陶瓷飾釘，並配備鈦金屬AP字樣摺疊扣，為日常休閒穿搭提供更多彈性。