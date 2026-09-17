Starbucks X Snoopy聯名！限量花生漫畫隨行杯／公仔／角色襟章

有些故事總能跨越時間，歷久常新。多年來，Snoopy與一眾花生漫畫好友以溫暖、幽默與真摯情誼陪伴無數粉絲成長。今個秋天，星巴克Starbucks再度攜手 Peanuts™推出限量聯乘系列，以花生漫畫經典萬聖節故事Great Pumpkin為靈感，與顧客一同共迎愜意秋日時光。



於9月15日起，全球星巴克Starbucks包括香港，將推出限量版「Peanuts™ + Starbucks®」商品系列，把多年來深受喜愛的秋日傳統、溫暖回憶與懷舊情懷融入設計之中。系列涵蓋杯具及時尚周邊，並適逢經典萬聖節特輯《It's the Great Pumpkin, Charlie Brown™》誕生 60 周年，以充滿節日氛圍的設計向這部跨越世代的經典作品致敬。

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系列限量發售，售完即止。 無論是陪伴多年的忠實粉絲，還是首次接觸花生漫畫的新一代讀者，這個聯乘系列都邀請大家一同走進Snoopy與好友們的世界，感受友情、陪伴與分享所帶來的溫暖，細味歷久彌新的經典魅力。 限量版「PEANUTS™ + STARBUCKS®」商品系列共推出十款珍藏單品，包括隨行杯、時尚周邊及毛公仔，將PEANUTS™經典角色與星巴克Starbucks秋日元素融入設計之中。無論作為收藏、送禮或日常使用，都能為生活增添一份溫暖秋意。

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系列同時推出Snoopy™毛公仔、鎖匙扣、迷你帆布袋及襟章套裝，無論送禮、收藏或作為秋日穿搭與日常配飾，都是陪伴你歡度季節時光的理想之選。顧客凡購買任何 「Peanuts™ + Starbucks®」商品系列 單品，即可以港幣68元／澳門幣78元加購襟章套裝。 *指定香港及澳門分店或網上商店發售，數量有限，售完即止。襟章套裝將於全線香港及澳門分店發售。