勞力士突發新錶Perpetual Padellone!全新7190機芯+瞬跳年曆+月相

Rolex無預警公佈推出複雜功能的正裝錶！一向主要在Watches & Wonders推出新作的Rolex，今次為廣大錶迷驚喜地帶來新作Perpetual Padellone，品牌直接將 1940 年代末的傳奇 8171 型號，以 39 毫米現代尺寸重回錶迷視野。



古董錶收藏家可能對Ref. 8171這款全曆加月相錶並不陌生，因其極具辨識度的流暢線條與寬大錶殼，當年被意大利藏家稱為「Padellone」（意大利文，指平底鍋），不過產期不長產量亦不多。

來到2026 年，突襲發佈的 Perpetual Padellone 採用了39 毫米錶殼，比原作增加了1mm，採用兩段式外圈設計，外部邊緣是經典又俐落的三角坑紋，內部則過渡為圓拱形。錶面中央施以粒紋飾面，邊緣經精細磨砂處理。

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最核心的技術突破，是首度引入的 Haplos 專利系統。這套裝置僅透過附加滑動裝置棘爪與年曆槓桿兩枚部件，即可自動辨識 30 天與 31 天的月份，因此用家每年僅需在二月底調校一次。午夜零時，星期、日期與月份屆時將精準同步跳齊。

月相顯示方面，有別於傳統以半圓形視窗遮擋月亮圖案的做法，Padellone 採用全露出的藍色琺瑯圓盤，而滿月與新月標誌均由稀有隕石材質切割而成，新月部分更透過 PVD（物理氣相沉積工藝）技術鍍上深藍色，更具質感。至於月相盤上的「人臉」圖案則致敬了早期古董鐘錶的溫潤神情設計，在深邃的琺瑯夜空與繁星點綴下，展現出極強的視覺張力。

至於由勞力士全新研發的 7190 型機芯，可說是去年 Land-Dweller搭載的 7135 型的升級版，振頻高達 5 赫茲，機芯內部配備 Syloxi 矽游絲、陶瓷擺輪軸，以及由矽材質打造的革新性動態衝衡（Dynapulse）擒縱系統。這類高頻防磁配置，其對提升日常走時穩定性的作用極為顯著。另外，Padellone 腕錶亦通過了今年新增了防磁性、可靠性及可持續性三項嚴苛測試標準的升級頂級天文台精密時計認證（Superlative Chronometer certification）。

新作提供 18K 永恒玫瑰金與 950 鉑金兩種頂級材質選擇。鉑金款標配冰藍色錶面與啞黑色鱷魚皮錶帶。

玫瑰金款則配備白色粒紋錶面，買家可選配棕色鱷魚皮錶帶，或 2025 年隨 1908 型號首度亮相的七臻型（Settimo）微弧形金鏈帶。

價錢方面，白面永恒玫瑰金皮帶款約售52,500瑞郎（折合約 HK$503,090）；白面永恒玫瑰金鏈帶款約售64,800瑞郎（折合約HK$620,957）；而冰藍面鉑金皮帶款約售59,000瑞郎（折合約 HK$565,378）。