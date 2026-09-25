有錢亦難買的童心！Chrome Hearts 925純銀打造非賣品吹泡泡瓶

從 Tiffany 的純銀迴紋針、Balenciaga 的「垃圾袋包」，以至 Jil Sander 以牛皮材質製成的「紙袋」Vasari Bag，近年高端時尚圈掀起了一股「極致生活化」的「無用奢華」的熱潮。事實上 Chrome Hearts 亦一直有加入這場將日常小物奢華化的小遊戲時，其中一個作品就是這個採用925純銀打造，保留了Chrome Hearts暗黑哥德設計風格的「吹泡泡瓶」Chrome Hearts Bubble Blower 。



想像一下，在慵懶的週末，一位身穿重磅皮衣、戴著滿手銀飾的硬漢，從口袋裡掏出的竟不是 Zippo 打火機，而是一個精緻無比的「吹泡泡瓶」，隨即對著陽光吹出一串輕盈折射的泡泡。這種極具視覺衝擊力的反差，正是 Chrome Hearts 開的一個高級黑色玩笑。

（IG@Justinreed）

早於2017 年，Chrome Hearts 便已將目光投向街邊士多裡的童年回憶，硬生生把「吹泡泡」這件微不足道的小事，昇華成有錢也買不到的頂級儀式感。這款Chrome Hearts Bubble Blower 從未出現在全球任何一家 Chrome Hearts 門市的展示櫃中，因為它其實是品牌在2017 年的聖誕節贈送予 VVIP 客戶節日驚喜。而當中的工藝細節更是令人屏息，其頂部蓋子與用來沾取泡泡水的吹管，均採用品牌標誌性的 925 純銀打造。當指尖輕輕滑過瓶蓋，能清晰感受到品牌標誌性十字花卉（Floral）手工雕刻的立體紋理。

（IG@Justinreed）

（IG@Justinreed）

而它最迷人的核心，恰恰在於那份極致的「衝突感」。純銀是冰冷、堅硬且能抵抗時間洗禮的永恆物質；泡泡卻是輕盈、七彩，且僅能存活數秒的虛幻之物。Chrome Hearts 選擇用最具份量的金屬，去承載最轉瞬即逝的快樂，以極致的硬核工藝，去捕捉一碰即破的純真，可謂是品牌獨有的暗黑浪漫。

（IG@Hyungshin Kwak）

如今，這支高度僅約 5.5 厘米的嬌小泡泡瓶，悄悄現身於美國知名二手買手店 Justin Reed，標價為 800 美元（約為 6,275 港元）。對於鍾情於哥德美學，同時又想在成人世界裡保留一絲叛逆童心的Kidult來說，絕對是萬勿錯過的夢幻逸品。