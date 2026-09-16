麥當勞x G-Dragon聯名｜9.21分批開搶珍藏卡+限量潮物｜附時間表

全香港G-Dragon粉絲準備！麥當勞宣佈與韓國天王G-DRAGON聯手，展開橫跨亞洲13個市場的「ICON x ICON」合作企劃，香港區更會與韓國同步，明天（9月17日）早上開始，推出一系列充滿韓國文化魅力的全新限定美食。至於各位FAM最關心的限量周邊，則將分階段於9月21日（下周一）及23日（下周三）陸續推出，相信必定掀起一股搶購潮。



早前釋出的宣傳片中，G-Dragon 於片中正式露面，伴隨著大家熟悉的麥當勞招牌哼唱聲，GD 隨性地依偎在麥當勞叔叔的身旁滑動手機，最後畫面浮現出「You lovin' it」的經典標語。短短幾秒鐘，將 GD 獨有的隨性與酷帥風格展露無遺，隨即掀起FAM們的熱烈討論！

今次聯乘有咩焦點？

為配合今次聯乘，限時韓式美食將換上專屬主題包裝，設計靈感源自G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE標誌性的小雛菊圖案，並配上特別設計的「MCD」紅色心形圖案。

（香港麥當勞）

今次聯乘將同步在哪些市場推出？

今次 G-Dragon 擔綱聯名企劃代言人，合作規模橫跨亞洲12個市場。今日香港麥當勞一連出2個Post，活動將於9月17日早上9時30分起陸續強勢登場，首發陣容由香港、韓國及菲律賓領軍，隨後更將席捲印度、泰國與台灣。

麥當勞IG（影片截圖）

今次聯乘的焦點美食有咩特別？

今次美食企劃的焦點，是由韓國麥當勞研發及直送的全新「韓辣牛油醬」，該醬汁結合了韓式辣椒醬的辛香與牛油的滑溜醇厚，並麥當勞以此醬汁特別推出「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」，採用特大原塊雞腿肉，配搭原片菠蘿及爽脆羅馬生菜。此外，顧客亦可選擇配搭麥樂雞的全新「韓辣牛油麥樂雞醬」。

（香港麥當勞）

除了漢堡與麥樂雞，一系列韓式小食及甜品亦同步登場，當中包括全新濟州蜜柑椰果梳打，以清甜果香配搭爽口椰果；全新韓式烤肉味及人氣回歸的蜂蜜牛油味兩款期間限定Shake Shake薯條；甜品方面有全新甜心脆脆OREO®麥旋風，以及韓國直送的全新鹽味焦糖迷你脆條。

G-DRAGON粉絲想購買限量周邊，應留意哪些日子？

除了全新韓式美食及主題包裝外，今次香港麥當勞更會分階段推出更多獨家驚喜。當中包括：

9月17日：率先推出全新韓式美食系列

9月21日：推出限量「I'M M FAN 珍藏卡」。

9月23日：推出PEACEMINUSONE聯乘限定潮物，包括復古帽、金屬襟章及帆布袋。



（香港麥當勞）

今次聯乘帶來的限定潮物，與早前已率先於社交平台流出的限量周邊相同，包括大致還原了G-Dragon在去年《Too Bad》MV內戴的限定復古帽、不同款式的金屬小徽章，以及印上了麥當勞及PEACEMINUSONE logo的聯名Tote Bag。

更多換購詳情將於本週稍後時間公佈，各位FAM記得密切留意香港麥當勞官方平台的最新消息。