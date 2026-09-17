BABYMONSTER演繹APEE 26秋冬系列 香港首間旗艦店登陸尖沙咀1881

繼日本原宿首店後，APEE 全球第二間專門店暨香港首間旗艦店，已於9 月 12 日正式落戶尖沙咀地標性法定古蹟1881。品牌於9 月 13 日舉行隆重開幕慶典，重磅邀請全球品牌大使 BABYMONSTER 壓軸現身。



APEE全新專門店於9月12日正式進駐尖沙咀標誌性古蹟建築1881。新店選址於充滿維多利亞時代古典氣息的法定古蹟，品牌空間巧妙解構了經典的粉紅迷彩與心形圖騰。柔美粉嫩色調交織著嘉年華般的繽紛活力，透過充滿學院風的三角旗幟與復古風招牌裝飾細節，營造出宛如樂園般的夢幻氛圍，完美打造專屬 Z 世代的甜美少女感空間。

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為慶祝APEE 1881旗艦店盛大開幕，旗艦店於9月13日迎來開幕盛典，隆重邀請席捲全球的品牌大使BABYMONSTER親臨現場，為開幕式注入無與倫比的氣場與青春爆發力。BABYMONSTER成員們以獨樹一幟的韓式時尚觸覺，率先演繹APEE全新秋冬系列，糅合甜美與叛逆，展現新世代女孩獨特的穿搭態度。

本季APEE以經典美式校園（Academia）為靈感底蘊，解構並重塑強烈的街頭基因。品牌標誌性的心形迷彩換上粉紅、酒紅、霧藍及神祕紫等富有層次的全新配色，完美平衡甜美與個性。重磅登場的丹寧系列則以獨家「線條迷彩」（Line Camo）結合復古水洗工藝，勾勒出率性的街頭輪廓。在面料與細節上同樣充滿巧思，精緻立體的牙刷繡 T 恤、異材質拼接燈芯絨衛衣、帶有前衛光澤的合成皮革亮面標籤，以及秋冬必備的全新冷帽系列，層層堆疊出造型細節。當學院復古碰撞叛逆街頭，APEE為新世代女孩提供兼具質感與態度的穿搭靈感。全新秋冬系列現已於APEE 1881旗艦店陸續發售。