KAWS:HOLIDAY長30米藝術裝置登陸杭州西湖！推限量機械人造型公仔

《KAWS:HOLIDAY》世界巡回展覽在9月24日至27日，於杭州西湖十景之一的「柳浪聞鶯」開啓全新篇章。另外，KAWS 攜手 AllRightsReserved 推出一系列獨家收藏品，其中包括備受期待的限量版機械人造型 COMPANION 收藏公仔。



自2018年由AllRightsReserved發起及主辦以來，《KAWS:HOLIDAY》巡展已走訪世界多個重要城市與地標，每一站，著名當代藝術家 KAWS 皆以獨特的藝術視野與當地文化景觀展開對話。此次杭州站，KAWS 再度攜手長期合作夥伴 AllRightsReserved，聯合當地合作夥伴杭州恆隆廣場，呈獻標誌性角色 COMPANION 藝術裝置，更以全新「機械人」造型亮相。

水光瀲灧晴方好，山色空濛雨亦奇。杭州西湖是世界文化遺產，也是中國最著名的風景名勝之一。西子湖畔，柳浪、鶯啼、粼光、遠黛之間，全長 30 米的 COMPANION 藝術裝置悠然閒臥，一枕風月無邊。未來感十足的機械造型，呼應杭州創新活力之城的時代風貌；柔黃色調，取自市花——桂花，承載歷史文化名城與生態文明之都的溫潤底蘊，更寄寓中秋佳節團圓美滿的祝福。

機械人「舉頭望明月，倚湖聽晚風」，KAWS 以現代藝術致敬「西湖中秋賞月」非遺文化。科技縱使日新月異，湖山依舊，東方韻味始終令人陶醉；COMPANION在綠茵與月色中，以恬靜舒暢之姿，鋪展鬆弛自在、明朗治癒的節日意境。

《KAWS:HOLIDAY》杭州站誠邀遊客放慢腳步，在古典詩意與現代潮流的交匯中，共赴一場湖畔秋日的藝術之約。

《KAWS:HOLIDAY》杭州站獨家限量系列先睹為快

為慶祝《KAWS:HOLIDAY》杭州站開幕，KAWS 攜手 AllRightsReserved 推出一系列獨家收藏品，其中包括備受期待的限量版機械人造型 COMPANION 收藏公仔。機械人造型 COMPANION 收藏公仔高約 10 吋，將以亮面黃色及啞面黑色呈現，每款均配以飾有壓紋細節的特製收藏盒。

系列亦包括服飾及生活精品，包括連帽衛衣、T恤、馬克杯、呼應中國茶文化的特別茶具套裝連托盤，以及銅製線香座。更多產品詳情將於 AllRightsReserved 及杭州恒隆廣場官方渠道公布。

這些珍貴收藏品將於 2026 年 9 月 24 日上午 10 時（香港時間）起，於 DDT Store 全球線上獨家發售。杭州恒隆廣場快閃店則將於同日下午2時（香港時間）起正式發售。由於數量有限，所有商品均為先到先得，售完即止。