Sony推出入門4K OLED電視系列BRAVIA 6 首次配備4個HDMI2.1連接埠

Sony 近日推出入門級4K OLED 電視系列 BRAVIA 6，繼續貫徹「Cinema is Coming Home」的產品理念。無論是觀賞電影、體育賽事，還是日常串流煲劇，新系列都能帶來昇華的視覺享受。BRAVIA 6 結合極致純黑的畫面表現與頂尖色彩技術，並全面支援 Google TV 及 Dolby Vision®、Dolby Atmos®、DTS:X® 等影院級標準，為追求高質素影音生活的用家，重新定義客廳的視聽體驗。



畫質方面，BRAVIA 6 配備 OLED 面板及數百萬個獨立自發光像素，呈現出極具層次感的 4K HDR 畫面。憑藉每個像素均可獨立控光，電視能展現出深邃無比的純黑色；即使面對光暗對比強烈的場景，依然能精準保留暗部細節，令畫面更立體逼真。此外，配合 Sony 獨有的 Triluminos Pro™ 技術，系統能自動分析畫面的色彩飽和度、色調與亮度，呈現出最自然生動的色彩，讓每一幕都宛如實景般還原眼前。

Sony BRAVIA 6 電視系列全新登場（Sony）

為提供最舒適的觀賞體驗，電視內置環境光線感應器，能根據客廳日夜的光線變化自動微調畫面。無論是陽光充沛的午後，還是關燈觀影的深夜，電視都會自動調整至最理想的亮度，讓用家享受無間斷的最佳視覺效果。音效方面，BRAVIA 6 透過支援 Dolby Vision® / Atmos® 及 DTS:X®，營造出強大的立體環繞聲效，讓聲音全方位包圍整個空間，用家安坐家中即可感受專業戲院般身歷其境的震撼。

Sony BRAVIA 6 電視系列全新登場（Sony）

操作體驗上，全新 BRAVIA 6 內置 Google TV 功能，為用家輕鬆整合各大串流平台的影視資源。透過流暢易用的介面及語音搜尋功能，只需說出節目或電影名稱即可快速播放。同時，電視亦備有螢幕朗讀、隱藏式字幕等多項無障礙功能。對於一眾遊戲玩家而言，這款電視同樣是升級首選——機身配備四個 HDMI 2.1 連接埠，全面支援 4K 120Hz、可變更新率（VRR）及自動低延遲模式（ALLM），確保遊戲畫面極致流暢，徹底告別延遲與殘影。

全新 Sony BRAVIA 6 4K OLED 電視系列提供三款螢幕尺寸選擇，包括 48 吋、55 吋及 65 吋，滿足不同家居空間的需要。全新系列現已發售，建議零售價為 48 吋 HK$10,999、55 吋 HK$14,999，以及 65 吋 HK$21,999。