CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會登陸AIRSIDE！中秋限定公仔首度公開

今個中秋，Chiikawa 與好友換上節日新裝再度登場！由創意品牌 AllRightsReserved（ARR）主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」將於9月21日至10月4日登陸啟德 AIRSIDE，以別具香港情懷的「中秋燈會」為主題，將傳統節日的溫馨回憶注入 CHIIKAWA 的可愛世界。限定活動將帶來全新「中秋燈會」系列主題紀念品，以及重新打造的2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位，以一系列充滿節日氣氛的限定體驗，與粉絲共度中秋。



香港懷舊中秋燈籠造型毛公仔及吊飾公仔香港、上海同步登場

全新「中秋燈會」系列主題紀念品，包括備受期待的「燈籠毛公仔」及「燈籠吊飾公仔」今日率先公開，並將與同樣由 ARR 主辦的「CHIIKAWA DAYS上海特展」同步發售，讓香港及上海粉絲一同感受 CHIIKAWA 的中秋節日氣氛。

系列從香港人熟悉的懷舊中秋燈籠汲取靈感，將經典節日元素融入 CHIIKAWA 的可愛世界。吉伊卡哇、小八及兔兔分別化身成風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型，從角色輪廓、鮮明配色以至燈籠細節，重現中秋夜提燈籠的童年回憶，將充滿香港情懷的節日元素化成值得收藏的可愛紀念品。

當中「燈籠毛公仔」更特別加入仿照傳統燈籠的手挽設計，將角色造型與經典燈籠輪廓巧妙結合；提起手挽時，整個毛公仔猶如一盞可愛的 CHIIKAWA 燈籠，將熟悉的童年節日回憶化成可以「提上手」的趣味收藏「燈籠吊飾公仔」則將同系列的中秋造型濃縮成輕巧尺寸，保留三位角色各具特色的燈籠設計，可掛於手袋或日常配件上，將可愛的中秋節日氣氛隨身帶走。

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除此之外，「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」亦將同步推出多款全新「中秋燈會」系列主題紀念品，現場亦設有扭蛋等多款紀念品供粉絲選購。所有紀念品數量有限，售完即止。*每位入場人士限購燈籠毛公仔及吊飾公仔每款1件；其他產品每款最多2件。所有紀念品數量有限，部分熱門紀念品或會提前售罄，未必能確保滿足每位顧客的特定心儀選擇，售完即止。

特展持票人士可優先登記活動

為感謝粉絲對「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的支持，特展持票人士可優先登記活動首五天（9月21日至25日）的入場時段。KLOOK 優先登記入場整理券將於明日（9月17日）中午12時正式開始，經 KLOOK 購買特展門票的人士將透過登記電郵收到專屬預約連結，並可於48小時優先登記期內預約入場時段，至9月19日上午11時59分截止。整理券數量有限，先到先得，額滿即止。

為讓更多粉絲投入「CHIIKAWA ARTIVERSE」的中秋節日氣氛，活動將於9月26日起開放予公眾。9月26日至10月4日期間，毋須預先登記整理券，訪客可直接前往 AIRSIDE 2樓現場排隊入場，與 Chiikawa 及好友一同感受充滿香港情懷的中秋節日氣氛。