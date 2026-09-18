iPhone Duo 5款型格手機殼:其中一品牌Rosé Justin Bieber都愛用!

apple早前發佈了iPhone Duo、iPhone 18Pro 及18 Pro Max，其中後兩者將於今日（18日）率先正式發售；至於最焦點的 iPhone Duo，則要留待10 月 16 日才可在官網接預訂，最快10 月 23 日取貨。新機面世的消息，相信令不少人已心郁郁想換機，連帶亦要開始考慮為手機挑選專屬保護套。



毫無疑問，手機配件如今已成為各位潮人 OOTD 的重要一環。多個品牌已紛紛為新面世的摺機iPhone Duo，以自家美學創作出不同風格的手機款。《一物》為你盤點 5 款極具話題與設計感的 iPhone Duo手機殼，從 Justin Bieber 與 BLACKPINK Rosé 都愛不釋手的 Bling Bling風格，完美演繹Quiet Luxury的北歐極簡主義品牌，到糅合航天科技與軍規防禦的硬核美學，設計可謂百花齊放，讓你的新機在享有頂級防護的同時，同時瞬間昇華為極度注目的時尚配飾。

IG@（Urban Sophistication）

1. Urban Sophistication The Puffer Case® - Rhinestones in Silver $1,274

來自以色列、紮根紐約的新銳品牌Urban Sophistication，連Justin Bieber、Rose 以及 Anna @MEOVV 都是品牌的忠實擁躉！品牌由 Elad 與 Neta Yam 兄妹檔主理，成功打破科技配件與高級時裝的界線，將日常手機殼昇華為全球時尚達人趨之若鶩的 Trendy 單品。

The Puffer Case® - Rhinestones in Silver 參考了羽絨服的立體蓬鬆感，配合極致奢華的閃耀水鑽點綴，帶來高調又華麗的 Y2K 風格，絕對是極具話題性的奢華隨身配飾。

Urban Sophistication The Puffer Case® - Rhinestones in Silver （Urban Sophistication）

2. BURGA Today's Special - iPhone Duo Case $784

來自歐洲的 BURGA，其Today's Special - iPhone Duo Case將設計感與防護工藝自然結合。外層採用高解析度且防刮的印花，為手機增添獨特的視覺層次；內部則隱藏品牌招牌的雙層吸震設計，不僅具備美感，亦能為摺疊機提供可靠的抗摔能力。

BURGA Today's Special - iPhone Duo Case （BURGA 官網）

配合充滿歐洲設計風格的pattern、圖案或動物紋理，這些手機殼無疑美觀與實用度兼備。

3. NUDIENT Slice Case $320

而瑞典斯德哥爾摩的 NUDIENT，則崇尚北歐極簡哲學，致力以精密工藝保留手機最原始的輪廓。這款輕薄手機殼採用了細膩親膚的啞光塗層，不僅帶來舒適的握持手感，更在視覺上營造出不喧賓奪主的隱形效果。在抵禦日常磨損的同時，自然演繹當下盛行的 Quiet Luxury 美學，讓手機本身的流線設計得以完美展現。

NUDIENT Slice Case（NUDIENT 官網）

4. PITAKA 600D Black/Grey (Twill) (PitaTap™) $784

而PITAKA 巧妙地結合物料科學與極簡設計，將航天級纖維應用於日常配件之中，這款結合 PitaTap™ 技術的手機殼，選用 600D 芳綸纖維（Aramid Fiber）精密編織而成。這種以輕巧及高韌度見稱的物料，不僅為手機提供穩妥的防護，更帶來細緻的 3D 立體觸感，100% 相容於 MagSafe，並支援無線充電。

PITAKA 600D Black/Grey (Twill) (PitaTap™) （PITAKA 官網）

5. Casetify Impact Case （售價未公佈）

CASETiFY 標誌性的 Impact Case，採用了 EcoShock™ 緩衝科技與 Duo-Lock 結構，為手機提供 2.5 米高的 4 倍軍規防護。外層不僅帶有防刮亮面質感，更完美支援 MagSafe 與無線充電，兼顧了美觀與實用性。而升級版的 Ultra Impact Case 在四角加入圓潤的氣囊設計，防摔能力提升至 3.5 米與 6 倍軍規標準。最難得的是，即使防護力大幅升級，機身依然保持輕盈，能輕鬆收納於口袋中。