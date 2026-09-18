叛逆俏皮的膨脹美學！HUBLOT攜手藝術家Jeff Koons推「氣球」腕表

HUBLOT與美國藝術大師 Jeff Koons，雙方都可說是不按牌理出牌的創意力量，難得雙方聚頭創意交流，果祭然碰撞出讓人眼睛一亮的火花。全新推出的 Classic Fusion Balloon Dog 聯名腕表，從Jeff Koons代表性的鏡面反光效果《氣球狗》雕塑中汲取靈感，以圓潤流暢、充盈飽滿的視覺語言重新演繹Classic Fusion系列，巧妙結合高級製表與當代藝術，讓閱讀時間這件日常小事也充滿玩味感。



生於1955年的Jeff Koons是當代最具代表性的美國「新普普藝術」（Neo-Pop）藝術家之一，他擅長將日常消費品、大眾文化符號和「媚俗」（Kitsch）元素，轉化為巨大的、高成本的藝術雕塑。而《氣球狗》（Balloon Dog）正正就是他最為人熟知的作品，看起來就像用長條氣球折成的巨大派對玩具，實質卻是由沉重的不鏽鋼鑄造，並鍍上鮮豔的透明色彩。當中橙色的《氣球狗》，於2013年11月12日的紐約佳士得（Christie's）夜間拍賣會上，以5,840.5萬美元（約合4.56億港元）的天價成交，在當時刷新了「在世藝術家藝術品」的最高拍賣紀錄。

而今次雙方合作推出的Classic Fusion Balloon Dog系列，就以Hublot的設計語言，重新演繹Jeff Koons最具代表性的《氣球狗》 (Balloon Dog) 作品。這款 42 毫米的腕表，打破 Classic Fusion 系列原本纖薄優雅的傳統印象。取而代之的，是充滿「充氣感」的立體輪廓。圓潤的曲面和飽滿的線條，讓整只錶看起來就像是真的用空氣吹出來的一樣。它既好玩又帶點叛逆，但骨子裡卻藏著極其複雜的製表工藝，完美融合率性的美感與嚴謹的技術。

為了重現《氣球狗》（Balloon Dog）那種充滿張力的反光效果，宇舶表在細節可謂是「落足功夫」。從藍寶石水晶鏡面、金屬螺絲到錶盤和錶殼，全都經過重新塑形，呈現出像氣球般飽滿的「膨脹感」，連帶有金屬光澤的皮革錶帶，亦都順著這個圓潤的視覺感自然延伸。

最讓人會心一笑的，是那些藏在細節裡的趣味巧思：錶冠的靈感來自氣球的打結處；10時半的位置悄悄伸出了一條俏皮的「氣球狗尾巴」；秒針的配重直接化身成氣球狗的輪廓；甚至連夜光指針和時標，都自帶一種胖乎乎的充氣感。

而內部搭載的HUB1710自動機芯，最長可連續運作50小時。新推出的Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons共有三個版本，當中包括銀色的鏡面抛光精鋼、紅色陽極氧化鋁款及藍色陽極氧化鋁款，每款各限量典藏200枚。這款由HUBLOT瑞士尼翁（Nyon）錶廠一手包辦的聯名新作，不僅大膽、創新，更展現品牌始終如一的頂尖工藝。