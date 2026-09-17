The North Face x Aimé Leon Dore 以紐約街頭風格打造26秋冬系列

The North Face 再度與紐約街頭品牌 Aimé Leon Dore 再續前緣，將TNF功能性的服飾，與ALD代表的紐約街頭摩登洗鍊感覺融合，祭出 2026 秋冬聯名膠囊系列。



Aimé Leon Dore一直以獨特的紐約街頭風格，可說是同時融合了 90 年代紐約街頭文化、美式復古學院風 (Preppy) 與經典男裝的風格特色，加上復古又經典的色彩運用，令這個品牌成為美式高級質感風的一大代表。

在ALD主理人Teddy Santis的推動下，近年不時與New Balance等不同品牌聯乘，以街頭潮流及高級感同樣兼顧的色彩運用，推出不少「爆款」鞋款，如860V2、550等，令ALD日漸為亞洲潮流圈熟悉；後來更導致Teddy Santis後來更被NB任命為出任「Made in USA」創意總監。

今次ALD繼去年之後，再度與TNF合作，在產品陣容與技術層面上，迎來了令人振奮的全面升級。新系列延續了雙方對城市生活與戶外探索中「應對天氣變化」的共通關注，並將品牌最具標誌性的三大單品重新演繹。最受矚目的 PERTEX® 連帽 026 NUPTSE 鵝絨服採用了創新的 Cloud Down 雲朵鵝絨結構與實用的雙面穿設計；而 GORE-TEX® 2000 衝鋒衣則以全壓膠工藝打造的三層面料，提供無與倫比的持久防水防護。

此外，系列更汲取 90 年代機能美學靈感，推出全新剪裁的 DENALI 抓絨外套與機能馬甲，並搭配 Base Camp Mule、Verto Alpine GORE-TEX® 徒步鞋及多款實用配件。

雙方的 FW26 聯名系列深植於高山文化的傳承，並巧妙地與現代都會生活產生共鳴。Aimé Leon Dore 創辦人兼創意總監 Teddy Santis 表示，第二回合作旨在延續雙方當初攜手的初衷——對品牌傳承、使命與戶外精神致上最高敬意。透過 Aimé Leon Dore 獨特的設計視角，新系列無縫地融合現代美學與復古細節，致力於打造出不僅經過嚴格考量、功能齊備，更能長久融入日常生活的實用裝備。

The North Face x Aimé Leon Dore 2026 秋冬聯名系列現已於太古廣場 The North Face Urban Exploration 概念店正式發售。值得注意的是，是次發售僅獨家開放予 XPLR 會員選購。