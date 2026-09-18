謝霆鋒御用結他帶品牌！MØSAÏS攜手vinavast登港 展出3D雕塑銀器

謝霆鋒Nicholas Tse早前演唱會上那條極具視覺衝擊力的純銀結他帶，令不少人對這個來自法國巴黎的暗黑珠寶品牌MØSAÏS有所認識。這個由設計師 Baptiste Morel 耗費十餘年建構，大玩前衛未來主義的珠寶品牌，如今終於正式透過本地銀器選物店 vinavast 登陸香港，並將亞洲首場展覽落戶尖沙咀 K11 MUSEA，現場不但可親眼欣賞首度曝光的MØSAÏS戒指、頸鏈及錶帶等作品，甚至會同步呈獻不同限定珠寶與極具收藏價值的臻品。



MØSAÏS 究竟是甚麼來頭？

來自法國巴黎的MØSAÏS，致力於開發珠寶、奢華錶帶、高級訂製作品以及收藏級物件，選材涵蓋純銀、黃金、鑽石及各類珍貴寶石。所有作品均始於 3D 立體雕塑，並以純手工精鍛而成，完美融合當代前沿創作與傳統精湛工藝。作品環環相扣的結構與俐落鋒利的線條，造就出渾然天成的獨特紋理。

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品牌早前為謝霆鋒量身打造專屬結他帶，不僅顛覆了傳統舞台配飾的既定印象，更成功將金屬的狂野與精緻工藝無縫接軌。

除了本地名人外，其實美國饒舌歌手 Rich the Kid 與尼日利亞巨星 Rema 都是其忠實擁躉。

品牌源自創辦人 Baptiste Morel 歷經十餘年形塑的創意宇宙。品牌立足巴黎，致力於打造融入未來主義視野的珠寶與藝術物件，呈現既原始、珍貴且強大的力量。品牌的作品游走於過去與未來之間，宛如難以定義時代的古文明遺跡，並汲取地下文化、科幻小說、工程學以及對極致性能的追求為靈感，將這些元素轉化為獨特的設計語言。

Baptiste Morel。

技藝上，MØSAÏS 打破了傳統奢華珠寶的製作框架，巧妙運用 3D 數位立體雕塑技術，並交由匠人純手工精鍛打磨，例如其經典的「Signature Chains」系列大膽解構幾何模組，冷峻的暗黑色調綻放出粗獷的不羈美學。

除了品牌標誌性的珠寶外，品牌亦特別帶來全新奢華錶鏈。錶鏈以獨特的金屬花朵設計「Orchid」作亮點，則展現出有機生物的生長形態，成功柔化了原本剛硬銳利的立體線條，為 MØSAÏS 美學宇宙注入全新的細膩感知。全鏈節採用 925 純銀打造，融入 3D 數位雕塑，由巴黎匠人手工精雕細琢，展現剛硬精緻的立體美學。

3D 數位雕塑結合百年工藝

今次MØSAÏS亞洲首展的另一焦點，則是一把以武士短劍為藍本的收藏級拆信刀。刀柄與刀鞘滿佈重金屬幾何模塊切割，刀身散發漸變的灰銀黑光澤，大膽顛覆傳統輪廓之餘，亦完美模糊了日常物件與珍藏藝術品之間的界線。極致奢華。

（Vinavast）

展覽中同步亮相的純銀煙灰缸同樣來頭不小，外圍由數十個幾何切面交疊成放射狀圓環結構，中央更霸氣鑲嵌了一顆璀璨鑽石，強烈的明暗對比宣告著品牌毫不妥協的硬核設計語言。

（Vinavast）

今次vinavast與MØSAÏS雙方破天荒達成獨家合作，將這些宛如文明遺跡般的銀器真跡直接呈現在亞洲藏家眼前。展期內限定曝光的珍品數量極為稀少，熱愛銀飾珠寶的朋友萬勿錯過。