Ami Paris全新 2026 秋冬系列登場 捕捉巴黎民眾日常演繹隨性優雅

AMI PARIS創立十五週年，全新2026秋冬系列並未流於懷舊致敬，創辦人兼創意總監 Alexandre Mattiussi 選擇以一場與初心的安靜對話作結，回歸最純粹的創作狀態，靈感直指巴黎街頭的日常景貌，摒棄紀念碑式的刻板印象，精準捕捉巴黎民眾將優雅單品與連帽衛衣或丹寧褲自然糅合的煙火氣，如實映照出一座由行走、工作與相遇交織而成的鮮活城市。



在設計語彙上，今季系列展現淬煉過後的成熟蛻變。以呼應2011年首秀的第十三套造型為例，經典的駝色大衣與海軍藍條紋衫在長度與肩線上皆經微調，輪廓更顯俐落。系列巧妙引入「魔術方塊」的隱喻作為造型核心，在駝色、海軍藍等經典基調上，疊加翡翠綠與番紅花橘等鮮明色彩；透過元素的靈活重組，建構出一個打破性別界限的「共享衣櫥」，讓正式與休閒、精緻與日常的對比達致微妙平衡。

此外，配件的運用進一步將優雅落實於生活。隨意垂掛的有線耳機、鬆垮的領帶及標語棒球帽等當代生活印記，不僅避免造型的空洞與刻板，更透射出深刻的代際共鳴與親切感。縱觀系列，AMI PARIS成功確立其長遠的設計哲學：服裝不應是遙不可及的教條，而是充滿愉悅、包容與親切感的日常陪伴。品牌立於休閒與雅緻的交匯處，鼓勵大眾以真誠自在的態度，詮釋屬於自己的真實風格。

本季的色彩基調以低調內斂的中性色與大地色系為主軸，並揉合深邃的自然色澤與鮮明的亮紅色作為點綴。系列焦點除品牌標誌性的俐落剪裁與當季大衣外套外，一系列畫龍點睛的配飾亦是不容忽視的亮點。其中，以酒紅色鱷魚壓紋皮革演繹的Carrousel 手袋、為Mirage 運動鞋帶來更多配色，以及繡有“THANK YOU FOR BEING A FRIEND”字樣的棒球帽，不僅豐富視覺層次，更為日常裝束注入鮮活的個性印記與當代生活氣息。

Ami Paris 2026 秋冬系列現已於全球 Ami Paris 專門店，以及品牌官網發售。