朗格登峰造『計』展覽限時登陸中環！探索德國製錶工藝的極致美學

德國製錶品牌朗格A. Lange & Söhne為展示在研發計時碼錶方面的輝煌成果，為各位錶迷在中環帶來了一連5日的「Challenging Chronographs 登峰造『計』」限時展覽。由9月17日至21日（星期四至星期一），今次展覽匯聚了朗格結合精密機械結構與優雅設計的計時碼錶及腕錶臻品，展現德國薩克森（Sachsen）高級製錶的非凡魅力，讓各位收藏家及錶迷盡情探索朗格的腕錶世界。



今次朗格「登峰造『計』」展覽，現場陳列了多枚古董懷錶及經典製錶元素，讓大眾發掘朗格的悠久歷史與製錶傳統。現場大致可劃分為四大展區，各有不同特色：

展區一：時光隧道 —— 探索歷史與傳統

甫走入現場，展覽入口處就設有一條以Chronographes 計時碼錶錶盤元素為設計靈感的隧道，引領參觀者展開探索之旅。

展區二：重塑經典 —— 1994年復興里程碑

談起朗格近代歷史最重要的一刻，當然是1994年10月24日於德累斯頓王宮舉行的新品發佈會。今次展區就重現了當日現場，紀念朗格復興的歷史性時刻。

在經歷二戰後的東德時期收歸國有、品牌沉寂逾40年後，朗格終於在1994年重返高級製錶舞台，同時並帶來首批推出的四款腕錶，分別為 Lange 1、Saxonia、Arkade 以及 Tourbillon "Pour le Mérite"。

今次參觀人士可猶如置身現場般感受當年的盛況，現場選用的櫈子，甚至與當年94年發佈會現場的櫈屬同款。現場亦設有打卡裝置，讓大家分身當年的發佈會主角，拍攝後更可airdrop至自己手機內，非常方便。

展區三：登峰造「計」 —— 殿堂級計時碼錶傑作

到了下一個展區，錶迷就會由1994年，穿梭至1999年首款DATOGRAPH問世之時，深入探索朗格的計時碼錶領域。

除了DATOGRAPH，有設有 UP/DOWN 動力儲備顯示的 DATOGRAPH UP/DOWN；更有04年面世的DOUBLE SPLIT；甚至全球唯一可進行12小時分段計時、比較計時和累積計時的追針計時碼錶TRIPLE SPLIT，讓大家可加深了解朗格在時間測量方面的發展歷程。

為慶祝朗格新作隆重問世，現場亦展出矚目新品，包括鉑金 950 款 TRIPLE SPLIT，以 750 玫瑰金及 750 白金打造的 1815 UP/DOWN，更設有朗格六大腕錶系列——LANGE 1、ZEITWERK、SAXONIA、1815、RICHARD LANGE 及 ODYSSEUS 的多款經典款式，讓錶迷一次過盡情鑑賞每枚時計的精妙細節，感受薩克森製錶工藝的魅力。

展區四：互動體驗機芯奧秘

展覽亦特設互動體驗，讓參觀人士了解朗格計時碼錶的機芯奧秘，並發掘錶盤設計所蘊含的幾何美學。來自格拉蘇蒂總部的朗格雕刻大師更親自來港，現場即席示範雕刻工藝，為錶迷締造難得機會近距離觀賞。

事實上，朗格負責有關雕刻的大師只得6位，今次展覽就展出了他們的巧手傑作，讓錶迷甚至可了解他們雕刻細節上的分野。

而下一部分的互動體驗，則讓大家嘗試了解錶盤設計。朗格的錶盤是根據了黃金比例分佈去設計的，大家可嘗試推斷錶盤上的元素如何擺位，才能符合要求，親自體驗錶盤設計蘊含的幾何美學。

展覽當然少不了帶來朗格的最新作，包括全新鉑金 950 款 TRIPLE SPLIT，以及全新 750 玫瑰金及 750 白金款 1815 UP/DOWN。

全新鉑金 950 款 TRIPLE SPLIT 。

有興趣的錶迷記得通過以下連結預約，最遲下星期一到場親賞。

展覽詳情：

地點： 香港中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 11 樓

日期： 即日起至 2026年9月21日（敬請預約）

報名連結： https://bit.ly/4gA4lrn