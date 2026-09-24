差旅商務必備！SEIKO Astron雙時區新錶配備灰色陶瓷與GPS

SEIKO 旗下最具代表性的 Astron GPS 太陽能系列，近期迎來令人驚豔的美學突破——品牌首度將全新研發的「灰色陶瓷」融入設計，推出兩款全新雙時區計時腕錶（HAB007 及 HAB008），為這款向來以精準著稱的科技腕錶，注入了更具現代都會氣息的優雅靈魂。



這次最吸睛的亮點，莫過於那抹帶有細膩光澤的灰色陶瓷。SEIKO 將其巧妙運用在錶圈、錶帶中央鏈節與錶冠頂端，與輕盈且強悍的鈦金屬錶殼交織出豐富的視覺層次。為滿足不同風格的穿搭需求，新錶帶來兩款精心調配的配色。HAB007 以灰色陶瓷搭配銀色細節，散發著內斂優雅的高級質感。

而 HAB008 則換上型格的黑塗層錶殼，並點綴以奪目的金屬藍色，風格大膽且極具個性。此外，帶有立體條紋圖案的錶盤與錶圈邊緣的凹槽設計互相呼應，提升腕錶的幾何美學與現代感。

華麗變身之餘，Astron 系列引以為傲的硬核實力依然穩健。兩款新作均搭載頂尖的 5X83 GPS 太陽能機芯，只要接收到 GPS 訊號，就能自動校正全球 38 個時區的時間。不僅如此，腕錶更具備雙時區顯示、時間快速切換功能，以及精確至 1/20 秒的計時碼錶與萬年曆。在滿電狀態下，腕錶能持續運作長達 6 個月，若開啟省電模式更可撐上 2 年，對經常出遊各國的商務人士來說，絕對是最省心可靠的旅伴。

在日常佩戴的細節上，SEIKO 同樣設想周到。43.2 毫米的錶殼採用防敏鈦金屬並加上超硬塗層，耐刮又輕盈；搭配超清晰塗層的雙弧形藍寶石水晶錶面、夜光指針與 10 巴防水規格，無論應付日常辦公還是戶外活動都游刃有餘。兩款顏值與實力兼具的 Astron 新作，將於 2026 年 10 月在全球 SEIKO 專門店及指定經銷商上市。HAB007 定價約港幣 22,800 元，HAB008 則約為港幣 24,500 元，準備為手腕升級裝備的錶迷們，不妨密切留意。