叛逆基因遇上法式百年工藝 Balenciaga× J.M. Weston重構正裝鞋款

頂級時裝品牌與百年鞋匠聯乘，當然自帶話題。不過，今次Pierpaolo Piccioli 在 Balenciaga 2026 冬季系列「ClairObscur」中，找來法國殿堂級鞋履世家 J.M. Weston 合作，卻不止於印上兩個商標那麼簡單，反而更像是一場大膽的時裝實驗，決心打破正裝的嚴肅與拘謹，以鉚釘及更多解構細節將鞋款重新演繹。



過去百多年來，J.M. Weston 一直在法國里摩日（Limoges）的工坊裡，默默傳承著最嚴謹的製鞋手藝；而 Balenciaga 在Pierpaolo Piccio接任後，在帶來更多新元素的同時，依然保留了前期前衛破格的風格。兩個看似南轅北轍的品牌，究竟是如何促成這次破天荒合作？就讓我們為你一一拆解。

J.M. Weston 是怎樣的品牌？

要明白這次聯乘的份量，得先認識 J.M. Weston 的百年根基。1891 年，Édouard Blanchard 於法國皮具重鎮里摩日創立品牌，早就定下不盲從潮流的低調風格。其子 Eugène 及後遠赴美國韋斯頓（Weston）取經，將固特異延條縫製法（Goodyear stitching）帶回法國。這種技法透過「沿條（Welt）」作為橋樑，縫合鞋面與鞋底，不僅令鞋身異常穩固，當鞋底磨損時，工匠只需拆除縫線即可輕鬆換底，絲毫不傷鞋面結構。這份講究與耐穿，令 J.M. Weston的鞋款融合實穿與優雅，多年來在高級皮鞋界穩佔殿堂級地位。

（J.M. Weston官網）

法國國家警察御用皮鞋品牌

J.M. Weston 不像傳統英國鞋般嚴肅拘謹，也不像意大利鞋般嬌貴，輪廓反而帶有份量感，顯得更為休閒隨性，演繹自成一格的法式優雅。

加上對造工的極致執著，J.M. Weston 成功躋身國家級別，成為法國共和國衛隊及國家警察的官方御用鞋履。要應付長時間巡邏甚至騎馬執勤，皮鞋必須極度耐用且支撐力強。以專屬定制的軍警騎行靴為例，工匠需精確量度騎手腿部各項細微尺寸，耗時八週、歷經約 200 道工序方能打造完成。

（J.M. Weston官網）

品牌至今堅持將所有生產線保留在里摩日工坊，由逾 195 名工匠主理，更是全球極少數擁有專屬皮革廠（Tannerie Bastin）的鞋匠。其鞋底皮革採用耗時逾年的傳統植物鞣革工藝製作，確保透氣耐磨。即使是日常鞋款，每雙也需耗時兩個月、經過 150 多道工序（涵蓋皮革裁剪、縫製、組裝及手工精修）製成。

從棉線、小牛皮內襯到皮革加固，細節雖隱於無形，卻帶來無可比擬的舒適度。這份經得起高強度考驗的硬核實力，相當符合軍警對實用的極致追求，亦正是 J.M. Weston 成為法國卓越工藝象徵的關鍵。

為何 Balenciaga 偏偏選中它？

J.M. Weston 的眾多款式之中，又以 1946 年面世的180 Loafers 及具備絕佳防水與抓地力的641 Golf Derby最為經典。除了適合正裝著用，60年代的法國青年甚至會以牛仔褲來搭配，打破當時的著作規範。

加上那份猶如Semi-bespoke的極致穿著體驗，單是同一個鞋碼，品牌便提供多達五至七種楦頭寬度，確保每位客人都能找到完全貼合腳型的專屬尺寸，因此亦深得歷任法國總統與政商名流青睞。

這種不譁眾取寵、將心血盡數傾注於隱形工藝的哲學，或許正好解釋 Balenciaga 點名合作的原因。唯有最具底蘊的百件工藝，方能完美承載並反襯出最強烈的顛覆與解構。

事實上，自從Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga後，雖然風格上帶來了更多的詩意與浪漫，但亦沒有抹除前朝Demna Gvasalia的痕跡，保留了其前衛叛逆美學。今次4款聯名鞋中，就同時將這些特質巧妙融合。

植入Balenciaga前衛基因

是次聯乘系列特意挑選 Brogue、D’Orsay、Loafer 以及 Mule四款經典作為藍本。先以經典 Brogue 翼紋雕花德比鞋為例，雙方保留傳統鞋身，卻刻意將鞋緣造舊、縫線外露，更於鞋面釘滿標誌性的金屬 Le City 鉚釘。無論配襯西裝還是造舊牛仔褲，同樣游刃有餘。

至於無鞋帶設計的Mule，則是從本來最正式的牛津鞋（Oxford）改造而成。細節上大膽將鞋面反摺，露出內部的原色皮革；加上經軟化處理的腳後跟位置，以及Quarter Brogue的雕花小細節，令嚴謹的正裝鞋，化作慵懶又隨性的穆勒鞋，精準地捕捉了現代人穿梭於正式與休閒之間、渴望無拘無束的著裝心態。

外露鞋碼展現玩味美學

聯乘鞋的細節之處，亦盡顯Balenciaga對傳統工業標準的幽默調侃。在不對稱設計的D’Orsay男裝牛津鞋上，除了將綁帶位置於鞋側，更將鞋頭的打孔雕花巧妙排列成「雙 B」標誌。而最反叛的一筆，莫過於將向來隱藏鞋內的「鞋碼」，化作微細金屬釘直接鑲嵌於鞋跟外側，貫徹 Balenciaga 一貫標誌性的諷刺風格。

Balenciaga | J.m. Weston D'orsay Oxford Shoe in Black（Balenciaga）

至於Loafer則採用了可折疊雙層鞋舌，第一層低調壓印Balenciaga標誌，翻折後即露出內側的J.M. Weston字樣。用家能隨心切換，展露不同的品牌美學。

反叛外表下仍堅守百年匠心

縱然外觀滿佈解構意味與未完成感，這組聯乘系列在造工上亦不作妥協，每雙鞋履均配備極致柔軟的原色小牛皮內襯，鞋墊更燙印上專屬的金色箔面聯乘標誌。在顛覆傳統規矩的同時，處處保留著J.M. Weston的百年匠心與頂級標準。

Balenciaga × J.M. Weston 聯乘系列現已於全球指定專門店及官網，定價介乎 $8,200 至 $18,300 港元。在場合與性別界線日益模糊的今天，這組充滿對話意味的鞋履，正好為當代「經典」寫下全新註腳。