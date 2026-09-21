HUMAN MADE進軍球鞋市場！首款原創波鞋 玩味設計+發售資訊公開

HUMAN MADE 自去年底強勢登陸東京證券交易所，成為首個上市的街頭服飾品牌後，動向一直非常活躍。集團除了繼續為HUMANMADE大搞聯乘企劃、與西山徹創立新品牌Buffer、並收購了UNDERCOVER外，如今更宣佈搶攻球鞋市場，HUMAN MADE 正式公開了品牌史上首款原創設計波鞋「DUCK KICK」，本周六（9 月 26日）開售。



作為首對原創鞋款，「DUCK KICK」由內到外都貫徹了 HUMAN MADE 獨特的玩味精神，鞋身採用了麂皮與網眼布的異材質拼接設計，配以極具特色的縫線細節。更令人驚喜的是，鞋款設計中巧妙地加入了「隱藏口袋」（Hidden pocket），將品牌的創意展露無遺。

在配色方面，本次發售共帶來三款各具特色的選擇，當中包括最經典而簡約的黑色及白色，而棕色款式則採用了撞色設計，感覺更貼合品牌的美式復古風格。

IG@（humanmade）

目前，「DUCK KICK」的實物已於原宿的「HUMAN MADE TOKYO」旗艦店內作公開展示，有興趣的鞋迷可把握機會前往預覽。

新鞋將於 9 月 26 日（星期六）起，於東京原宿旗艦店「HUMAN MADE TOKYO」及 HUMAN MADE 官方網上商店同步開售。不過消費者需特別留意，為配合新品發售，於 9 月 26 日（六）及 27 日（日）首發週末期間，原宿旗艦店將實施嚴格的入店管制。有意在這兩天前往實體店的顧客，必須提前透過 HUMAN MADE Inc. 官方手機應用程式參與事前抽籤（Advance lottery）。顧客需下載官方 App，並透過「MY PAGE」進行登記抽籤，以獲取入店資格。