BTS J-Hope × HUMAN MADE聯乘第二回!附單品款式/發售時間/購買點

日本潮流教父 NIGO 主理的品牌 HUMAN MADE 與韓國天團 BTS（防彈少年團）成員 j-hope 再次攜手，正式宣佈推出第二回聯乘系列「HUMAN HOPE SEASON 2」。全新系列將於 9 月 26 日（星期六） 正式發售，標誌性的「小松鼠」圖案再度回歸，相信將再掀起全球ARMY與潮人的搶購熱潮。



被譽為「BTS 時尚擔當」的 j-hope ，私下一直都是 HUMAN MADE 的忠實粉絲，雙方未正式合作前就多次在私服穿搭中，著用HUMANMADE單品。其後雙方去年11 月，首度推出「HUMAN HOPE」聯乘系列，當時 j-hope 更親自參與設計發想，推出約10款單品，一開賣便火速售罄，相信這次的「SEASON 2」也將一衣難求。

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作為聯乘企劃的第二彈，本次系列規模進一步升級。設計上延續了雙方的靈魂元素——將 j-hope 的代表動物「松鼠」與 HUMAN MADE 的美式復古卡通圖像設計完美結合。本季共推出高達 16 款豐富單品，不但有 HUMAN MADE 經典的牛仔工作外套（Denim Work Jacket）、斜紋布褲、衛衣及 T-shirt 等服飾，更帶來多款極具收藏價值的生活小物，包括松鼠造型的傳統紙子公仔（Hariko）、雨傘、收納箱（50L及20L）、心形卡套、戒指套裝以及橡膠杯墊等，將 j-hope 的魅力全面融入日常生活。

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這次發售適逢 HUMAN MADE 於原宿最大規模旗艦店「HUMAN MADE TOKYO」盛大開幕。為紀念此盛事，品牌特別推出了「東京旗艦店限定」的專屬單品：包含極具質感的棒球外套（Varsity Jacket，售價約 198,000 日圓）及限定版 T-shirt。想要親臨現場入手限定單品的粉絲，需提前透過 HUMAN MADE 官方 APP 參與事前抽選才能獲得入店資格。