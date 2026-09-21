CHIIKAWA化身港式懷舊燈籠登陸啟德!迴旋木馬打卡位+限定精品一覽

【中秋好去處】Chiikawa 今次與好友們化身中秋節日造型，再度與粉絲見面！由創意品牌 AllRightsReserved (ARR) 主辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」今日（9月21日）正式登陸啟德 AIRSIDE，將香港熟悉的中秋節日回憶融入 CHIIKAWA 的可愛世界，陪伴粉絲由盛夏一路走進中秋佳節。



焦點打卡位：港式懷舊燈籠造型與 2D 迴旋木馬

今次全新「中秋燈會」主題特別從本地傳統節慶文化汲取靈感，吉伊卡哇、小八及兔兔分別化身成風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型。

活動現場更以早前登場的《CHIIKAWA 迴旋木馬》為靈感，重新構建 2D《CHIIKAWA 迴旋木馬》打卡位，延續今夏特展的藝術旅程。在今日的活動首日，Chiikawa 與好友更驚喜現身 AIRSIDE，與現場粉絲近距離見面，為即將到來的中秋佳節增添歡樂氣氛。

全新中秋主題精品：中港兩地同步發售

除了特色打卡位，全新「中秋燈會」系列主題紀念品亦於今日正式登場，並與同樣由 ARR 主辦的「CHIIKAWA DAYS 上海特展」同步發售。備受期待的「燈籠毛公仔」（售價 HK240）特別加入仿照傳統燈籠的手挽設計，提起時猶如一盞可愛的燈籠；而「燈籠吊飾公仔」（售價 HK170）則將造型濃縮成輕巧尺寸，方便掛於手袋上。現場亦設有扭蛋、斜揹袋（售價 HK200）、地氈（售價 HK260）等多款紀念品供粉絲選購。

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大會提醒，每位入場人士限購燈籠毛公仔及吊飾公仔每款1件，其他產品每款最多2件，所有紀念品數量有限，售完即止。

為感謝粉絲支持，限定店於活動首五天（9月21日至25日）率先開放予已成功登記整理券的特展持票人士優先入場及選購紀念品。由 9月26日至 10月4日，活動將全面開放予公眾，訪客毋須預先登記整理券，可直接前往 AIRSIDE 2樓現場排隊入場。

活動詳情：

日期： 2026年9月21日至10月4日

9月21日至25日（特展持票人士優先登記場次）

9月26日至10月4日（公眾開放場次）

地點： 啟德 AIRSIDE 2 樓中庭及 Shop L210 & L222

開放時間： 中午 12:00 至 晚上 21:00（10月4日提早於晚上 20:00 結束；最後入場時間為結束前 15 分鐘）