Glenfiddich再攜手AstonMartin F1 解密16年限量版單一麥芽威士忌

威士忌的釀造是一場與時間的漫長對話，而一級方程式賽車（F1）則是在分秒必爭中追求極限。兩者看似身處時間的兩極，骨子裡卻同樣講究對細節的精準掌控。自 2024 年首度結緣後，Glenfiddich 與 Aston Martin F1 車隊今年再度交匯，迎來合作的第二篇章——「16年限量版單一麥芽威士忌（Release No.2）」。



是次限量版威士忌的靈感，來自 Glenfiddich 首席調酒大師 Brian Kinsman 與 Aston Martin F1 車隊管理技術合夥人 Adrian Newey 的專業交流。雖然一個釀酒、一個造車，但兩人都有著同樣的信念：真正非凡的表現，往往來自那些肉眼看不見的細節。Brian 習慣在威士忌面世前多年就開始構思和培育酒液；Adrian 則放眼未來，不斷設計和改良賽車的空氣動力學表現。他們同樣靠著豐富的經驗與精準的判斷，把無數個微小的決策拼湊起來，最終成就出大師級的非凡作品。

Glenfiddich 與 Aston Martin Formula One™ Team 攜手呈獻16年限量版單一麥芽威士忌（公關提供）

對 Glenfiddich 來說，這種對細節的執著從水源（Robbie Dhu 泉水）到木桶陳釀都不曾改變。 Release No.2 的酒精濃度為 43%，而當中的特別之處在於破格選用了五種不同的酒桶來熟成。初填波本桶為酒體奠定了堅實骨架，葡萄酒桶帶出清新的成熟果香，Oloroso 雪莉桶增添香料氣息與醇厚質感，波特桶帶來濃郁的果醬風味，而 Fino 雪莉大桶則巧妙注入細緻的鹹香與泥土氣息。五種風味互相交織，在 Glenfiddich 經典的果香基礎上，帶來層次豐富且極具平衡感的味覺體驗。

Glenfiddich 與 Aston Martin Formula One™ Team 攜手呈獻16年限量版單一麥芽威士忌（公關提供）

正如 Brian Kinsman 所說，無論是調配威士忌還是設計 F1 賽車，關鍵都在於如何將各種元素自然和諧地融為一體。這種講求直覺與精準的「心感連結」，讓威士忌展現出獨特的個性。倒在杯中，酒液呈現出高雅的琥珀金色；輕輕一聞，是濃郁的燉煮果香，伴隨著優雅花香、杏仁糖與皮革的氣息，若加一滴水更能帶出突出的成熟果味。入口時，酒體如絲般順滑，帶有香濃的奶油太妃糖甜味，焦糖的甜美與乾爽的橡木單寧平衡得恰到好處，最後以悠長且帶有橡木甜香的餘韻作結。這款 Glenfiddich 與 Aston Martin F1 車隊聯乘的 16 年限量版威士忌，現已於指定零售點限量發售。