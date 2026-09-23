以混搭重構美學重塑牛仔經典 Levi's®再度聯乘sacai推出最新系列

Levi’s® 與擅長解構重塑的日本時尚品牌 sacai 迎來第三度合作，若說前兩個系列是將 sacai 的混搭美學巧妙融入 Levi’s® 的經典原型，那麼最新的第三回企劃，則是沿用相同的布料與工藝脈絡，由sacai創辦人阿部千登勢（Chitose Abe）的獨特設計哲學，將剪裁與輪廓推向更為大膽且具實驗性的全新領域，展現出突破傳統服裝框架的強烈企圖心。



全新 Levi's® x sacai 聯乘系列共釋出12款男女裝單品，聚焦於四大核心款式，包括抓毛絨牛仔褸（Sherpa Jacket）、拉鍊束腰外套（Blouson Jacket）、腰帶闊腳牛仔褲（Belted Wide Pants）以及腰帶喇叭牛仔褲（Belted Flare Pants）。

每款設計均提供原色靛藍及洗水靛藍兩種色調選擇。整個系列深刻貫徹了 sacai 標誌性的混搭（Hybrid）美學，透過巧妙拼接截然不同的材質，並將大眾熟悉的服裝圖樣重構成意想不到的嶄新輪廓，成功將 Levi's® 歷久彌新的經典剪裁，轉化為極具阿部千登勢個人印記的立體視覺作品。

在上身單品的設計語彙中，細節的處理尤見心思。抓毛絨牛仔褸採用寬鬆版型，保留系列標誌性的靛藍赤耳布邊，外層大膽以抓毛絨包覆，並輔以真皮袋口、特定洗水效果及聯乘金屬配件。男女裝雖共享同一設計主軸，但男裝款式特別增設了側骨袋，兼顧實用性與層次感。

而另一款拉鍊束腰外套則以相對俐落的線條呈現，在寬鬆剪裁中融入 sacai 標誌性的袖袋設計，女裝款式更別出心裁地加入側骨開衩。其袖口及下襬以橡筋收邊，營造出猶如雕塑般的豐滿立體輪廓，使厚重的牛仔面料展現出獨特的空氣感。

下身單品同樣展現了對經典版型的重新詮釋。腰帶闊腳牛仔褲採用中腰寬鬆剪裁，配以靛藍赤耳布邊，褲耳位置點綴著 sacai 特製鈕扣，並融入貫穿整個系列的腰帶細節，呈現出隨性而不失份量的垂墜感。至於腰帶喇叭牛仔褲，則以標準腰線及微喇叭褲腳拉長視覺比例，其最大亮點在於突破性地於傳統後袋上方，額外疊加了嵌入式後袋，構建出充滿層次感的七袋設計。值得一提的是，系列中所有外套與牛仔褲均採用互相呼應的洗水效果，穿戴者既可將單品拆散作日常配搭，亦可疊穿成一體化的套裝，輕鬆駕馭極具整體性的全身造型。

這四款核心設計，再次印證雙方自合作以來一直秉持的重塑精神——將 sacai 對既有輪廓的敏銳解構直覺，傾注於 Levi’s丹寧基底之中。

最新 Levi’s® x sacai 聯乘系列將於 9 月 29 日率先登陸香港置地廣場的期間限定店。隨後自 9 月 30 日起，全線系列將於 Levi’s® 官網正式發售，而位於銅鑼灣禮頓中心的全新期間限定店亦會設立實體展示區域供大眾預覽試穿，親身感受這場丹寧與高級時裝的深度對話。