HOKA香港最大門店K11 MUSEA開幕!集結聯乘Beams之作+Speed Loafer

HOKA 香港最大的專門店來了！位於尖沙咀K11 MUSEA的香港第三間HOKA專門店，不僅是目前全港最大的HOKA專門店，更將維多利亞港的流動脈搏及綿延的海岸線融入全新的運動與生活美學空間之中。至於Sneakerhead最關心的售賣鞋款方面，現場當然包括了不少大熱鞋款，當中包括HOKA早前聯乘BEAMS的「禪院風」Bondi 7；再度翻貨的大熱款混種波鞋Speed Loafer；以及其他熱門款Mafate Speed 4 Lite等。



新店的設計充滿本地情懷與自然動感，空間以流暢的幾何曲線貫穿門面、牆身及陳列架，靈感來自維港沿岸的水流動態以及人體運動時的線條，營造出動靜相宜的探索氛圍。店舖入口採用淺色天然石材，而店內更特別選用了向港鐵站致敬的經典手工釉面磚。釉面隨光影折射出猶如維港水面波光粼粼的色彩，成功為HOKA標誌性的藍色注入香港本土氣息。

專門店外牆展示了HOKA品牌標語「FLY HUMAN FLY」，並結合「LET’S FLY HONG KONG」的主題，期望帶領大眾從維港出發，連結城市與跑者。

現場可見新店包括了多款HOKA熱門鞋款，當中除了聯乘BEAMS的Bondi 7外，亦包括HOPARA、SPEED LOAFER、MAFATE SPEED 2及SPEED 4 LITE等。

HOKA聯乘BEAMS的Bondi 7。

另外，HOKA K11 MUSEA店將於9月份推出多重獨家限定禮遇：

2026年9月12日：顧客凡購物滿港幣1,599元或以上，即可免費參加HOKA Cooling System工作坊，親手製作獨一無二的個人化編織扇吊飾。



2026年9月19日：顧客凡於店內消費，即可免費換領HOKA x Tokachi Milky限定甜品車的指定特飲乙杯或泡芙乙個。



2026年9月26日：顧客凡於9月內購買任何HOKA運動帽，即可免費參加「HOKA Make your mark」工作坊，為帽子加上型格裝飾，打造專屬個人風格。

