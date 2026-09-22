麥當勞x G-Dragon聯名｜9.23搶限定潮物$103起+1分店獨家應援套裝

全香港的G-Dragon粉絲，相信最近都忙於出手搜羅GD x 香港麥當勞聯名的一系列的限定潮物及珍藏卡，不過要儲齊一套都不容易。如今香港麥當勞再宣佈為粉絲帶來驚喜，明天（9月23日）上午11時起，將會把今次聯乘G-DRAGON 個人品牌PEACEMINUSONE 的麥當勞復古帽、金屬襟章及帆布袋，正式上架麥當勞App，各位FAM記得較定鬧鐘，準時登入麥當勞App購買了。



如何在麥當勞App內購買聯乘GD限定潮物？

9月23日（星期三）上午11時起，麥當勞App的用戶可點擊App內指定Banner，到網上商店購買指定套餐配限定聯乘潮物套裝，當中包括：

- 「$103麥當勞金屬襟章及1份指定套餐」

- 「$113麥當勞復古帽及1份指定套餐」

- 或「$163麥當勞帆布袋及1份指定套餐」



之後就可到全港指定80間餐廳，領取心水的限定潮物。

套餐設多款人氣選擇，包括韓辣牛油醬脆爆雞腿飽、麥樂雞9件、芝士安格斯或板燒雞腿飽超值套餐。另外凡選購一款限定潮物的顧客，會免費獲贈主題手挽紙袋一個。

如何一次過入手晒麥當勞3款聯乘GD限定潮物？

想更快手就買齊全套潮物，就要去以下這間麥當勞分店！現在金鐘海富中心的麥當勞分店，已搖身一變成為期間限定主題店，並細心地為各位FAM獨家推出「$379麥當勞應援套裝」。

麥當勞x G-Dragon聯名｜9.23搶限定潮物$103起

只要在此分店購買這個套裝，就可一次過入手麥當勞復古帽、金屬襟章、帆布袋及3份指定套餐，輕鬆集齊三款限定潮物，同時免費獲贈主題紙袋三個，一次過滿足各位粉絲的收藏願望。

擔心明早（23日）不在金鐘買不到應援套裝？值得注意的是，平日顧客透過麥當勞App購買套餐，可先於頁面內的地圖自選分店，換言之，即使其時不在金鐘，亦可搶到應援套裝。

而各位FAM稍後取貨時，亦可順道到這間期間限定主題店「潮聖」打卡，非常方便，各位粉絲務必要留意了。

成功購買後如何取貨？

成功購買的App用戶會自動收到訂單確認之電郵，當中內附到店取貨QR Code，其後可憑電郵內的QR Code，於9月23日至9月27日（星期三至日）期間，到所選的指定麥當勞餐廳換領已選購的限定潮物。所有限定潮物數量有限，售完即止。

如何搶購G-DRAGON限量「限定珍藏卡」？

隨著今次聯乘同步推出的三款「限定珍藏卡」，亦印有G-DRAGON的型格造型，同樣深受FAM歡迎。本來，粉絲可透過麥當勞App選購指定「指定超值套餐配鹽味焦糖迷你脆條」，就可獲贈隨機派發的珍藏卡一張。但麥當勞亦細心地為此加推更多套餐選擇，讓各位粉絲輕鬆集齊全套。

明日9月23日起，粉絲可選購指定四道菜超值套餐，例如「指定超值套餐配甜心脆脆OREO®麥旋風」或選購「指定超值套餐加$9.5升級至「大大啖組合」，同樣可獲贈隨機派發的珍藏卡一張。更多的套餐組合選擇，方便粉絲繼續麥麥食、麥麥儲，集齊全套珍藏。

麥當勞x G-Dragon聯名珍藏卡｜9.21開搶

至於珍藏卡，麥當勞亦在（21日）開賣後，已率先於社交平台分享了網民抽片片段，G-Dragon在不同款式的珍藏卡中擺出不同型格甫士，果然是粉絲必儲。

麥當勞x G-Dragon宣傳片

早前釋出的宣傳片中，G-Dragon 於片中正式露面，伴隨著大家熟悉的麥當勞招牌哼唱聲，GD 隨性地依偎在麥當勞叔叔的身旁滑動手機，最後畫面浮現出「You lovin' it」的經典標語。短短幾秒鐘，將 GD 獨有的隨性與酷帥風格展露無遺，隨即掀起FAM們的熱烈討論！

麥當勞GD聯名有咩焦點？

為配合今次麥當勞GD，限時韓式美食將換上專屬主題包裝，設計靈感源自G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE標誌性的小雛菊圖案，並配上特別設計的「MCD」紅色心形圖案。

（香港麥當勞）

麥當勞GD聯名有什麼美食？

今次美食企劃的焦點，是由韓國麥當勞研發及直送的全新「韓辣牛油醬」，該醬汁結合了韓式辣椒醬的辛香與牛油的滑溜醇厚，並麥當勞以此醬汁特別推出「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」，採用特大原塊雞腿肉，配搭原片菠蘿及爽脆羅馬生菜。此外，顧客亦可選擇配搭麥樂雞的全新「韓辣牛油麥樂雞醬」。

除了漢堡與麥樂雞，一系列韓式小食及甜品亦同步登場，當中包括全新濟州蜜柑椰果梳打，以清甜果香配搭爽口椰果；全新韓式烤肉味及人氣回歸的蜂蜜牛油味兩款期間限定Shake Shake薯條；甜品方面有全新甜心脆脆OREO®麥旋風，以及韓國直送的全新鹽味焦糖迷你脆條。