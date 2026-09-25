ALLDAY PROJECT換裝回歸！韓國怪物新人3大暗黑哥德穿搭重點公開

有「實力怪物新人」之稱的韓國音樂團體 ALLDAY PROJECT，發行首張迷你專輯一鳴驚人後，如今即將帶來第二張迷你專輯《CRASH》強勢回歸。率先釋出的先行曲〈TALK〉以強烈的 Hip-Hop 節拍與深沉氛圍揭開回歸序幕，而MV中五位成員亦換上暗黑與華麗質感兼有的造型亮相，配合聲樂設計及極具衝擊力的視覺畫面，突顯了 ALLDAY PROJECT 鮮明無畏的藝術存在感。



在專輯《CRASH》將於9月28日下午6時（韓國時間）正式推出前，就讓《一物》為各位 DAY ONE 率先解構，今次先行宣傳ALLDAY PROJECT中三套極具代表性的暗黑前衛造型。

限量100件的奢華重工聯名皮褸

全體成員在預告照中，著用了由美國品牌Pelle Pelle與全球知名嘻哈音樂節Rolling Loud聯名推出，全球僅發行100件的「Tour Collectors Series」限量皮褸。這款皮褸索價1,600美元，採用黑色真皮材質搭配緞面內裡，面及背面均搶眼地呈現了雙方品牌標誌：正面飾有雙層皮革貼花與水鑽，背部則以大面積銀色金屬線刺繡及水鑽，完美演繹暗黑又華麗的風格。

IG@（allday_project）

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古巴鏈與十字匕首銀飾展現哥德龐克元素

在配飾的運用上，造型團隊藉由重金屬珠寶，深度強化《CRASH》專輯的暗黑核心視覺。成員配戴珠寶品牌APORRO的標誌性單品，涵蓋Round Cut Cuban Link Chain、Cross Of Thorns Infinity Chain以及Brilliance Teardrop Pavé Ring。此外，細部造型更融入意大利工匠銀飾品牌Emanuele Bicocchi的設計以豐富視覺層次：Woochan藉由精緻銀飾為整體輪廓注入不羈的個人特質；Annie則選用巴黎聖母院十字架項鍊與具備強烈攻擊意象的匕首耳環，這些蘊含宗教色彩與銳利幾何意象的配飾，平衡服裝的厚重感與視覺上的華麗度。

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WOOCHAN詮釋「憂鬱富二代」特質

在《CRASH》第二張迷你專輯的預告視覺中，成員WOOCHAN展現極具顛覆性的先鋒輪廓，著用來自Enfants Riches Déprimés SS26 Look 23的造型，以全黑皮革材質構築視覺核心，上半身以俐落雙排扣皮褸，具備寬大的翻領設計，內搭白色背心，下半身搭配質地一致的黑色皮褲，腰部右側配有一條垂墜至大腿處的金屬編織造型長鍊帶，頸部亦配有cross logo 純銀頸鍊，為沉穩的皮革輪廓注入強烈的龐克次文化語彙。

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Enfants Riches Déprimés SS26 Look 23 造型（E.R.D. 官網）

E.R.D. Kansas 刺繡皮靴的叛逆細節

鞋款上WOOCHAN著用同樣來自E.R.D.的Kansas Embroidered-detail Leather Ankle Boots。這雙靴子輪廓修長，以尖頭設計、厚實的古巴鞋跟，以及精緻的西部風格明線刺繡，打造暗黑華麗風格，黑色的對比設計亦巧妙打破全黑視覺的單一沉悶，將高級時裝的貴族質感與叛逆街頭底蘊完美揉合。

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Enfants Riches Déprimés Kansas embroidered-detail leather ankle boots（MR.PORTER）

TARRZAN的專屬暗黑美學

而成員 TARRZAN則演繹了E.R.D.的另一造型Look 15，上半身選用微開 V 領的黑色長袖襯衫，左胸點綴了白色字體與十字架圖騰，並巧妙疊搭 E.R.D. 具備銀色金屬調節扣的皮革背帶與腰帶，為深沉的視覺基底注入立體結構層次，精準詮釋出強烈的頹廢浪漫。此外，他指甲上更點綴了帶有金屬光澤的彩繪細節，將高級時裝的精緻感與反叛的次文化氣質揉合得淋漓盡致。

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