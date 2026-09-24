泰國男星Thomas & Kong穿著Marni現身機場 拼色美學散發隨性優雅

泰國人氣男星 Thomas Teetut 與 Kong Kongpob 以 Marni 造型現身機場，啟程前往意大利出席於米蘭時裝週期間舉行的 Marni 2027 春夏時裝展。作為泰國的新生代藝人，兩人呈現品牌現代美學的不同面貌。



Thomas 身穿復古洗水質感的淺米色 Marni 燈芯絨外套，內搭粉紅拼芥末黃T 恤T-shirt，搭配淺草綠色寬鬆長褲，勾勒出鬆弛流暢的輪廓。手袋則搭配煙霧藍、珍珠白與摩卡棕拼色的 Marni Pod 2.0 小號 Hobo 手袋，散發隨性優雅與拼色美學。

Kong 穿著米白色的 Marni Gabardine 條紋拉鏈襯衫外套，袖側對比線條注入率性運動氣息。下身搭配同色系運動長褲，打造出簡約俐落的單色系運動美學。而米白、深黑與森林綠三色拼色的 Marni Pod 2.0 小號 Hobo 手袋，則為整體造型增添亮點。

Marni 2027 春夏時裝展將延續創意總監 Meryll Rogge 的前衛美學視角，繼續以大膽色彩、藝術肌理與精湛的剪裁藝術，展現品牌獨樹一幟的時尚風格。

MARNI 創立於 1994 年，秉持多元創新精神，透過嚴謹而極具顛覆性的美學語言，帶來個性滿滿的設計。品牌代表著一種玩趣精神，堅持友善的人文主義價值觀，在材質和色彩方面進行大膽嘗試，對於印花圖案混搭和輪廓也獨具天賦。 MARNI 的美學概念古靈精怪而不失優雅氣質，象徵著無盡可能，是對理想的嚮往，是對前衛生活方式的探索，不斷與藝術世界進行對話，透過發布特別聯名系列和膠囊系列充分詮釋品牌精神。

MARNI 2027春夏時裝展

日期： 2026 年 9 月 24 日（星期四）

歐洲中部夏令時間 (CEST)： 下午 2:00

香港時間：晚上 8 時

地點：Marni Showroom, Via Umbria 42, Milan