Canada Goose中秋大澳探索之旅 談善言梁仲恆體驗百年智慧

中秋將至，Canada Goose於大澳展開品牌於香港首個探索之旅，延續對自然世界流存的「Natural Intelligence」的探索，聯同演員談善言及梁仲恆走進這個歷史悠久的漁村，從月亮牽動的潮汐、傳統手藝與水上生活之間，感受世代依水而生、與自然共存的生活智慧。



「Natural Intelligence」 源自人與自然長年相處所累積的智慧。Canada Goose 以「自然曆（Natural Calendar）」為脈絡，依循四季流轉與不同自然現象展開探索。來到大澳，這一刻正值中秋月圓前夕。世代以來，月亮與海洋一直牽動著大澳的生活節奏；滿月前後，月球與太陽的引力共同影響潮汐，形成潮差較大的大潮。對世代以水為生的大澳漁民而言，潮漲潮退並非需要駕馭的自然力量，而是需要細心觀察、預判，並學懂與之共處的自然節奏。

這份智慧早已融入大澳的日常。沿水而建的棚屋回應著水位變化，漁民則憑藉世代累積的經驗，從水流、風向與天色之間掌握出海時機。這些從未寫進課本的知識，源自一代又一代與大自然相處的經驗，將長年累月的觀察化成知識，再由上一代傳承至下一代。

今個中秋，Canada Goose 以一輪滿月為引，重新走進大澳——從月亮牽動的潮汐，到依水而生的家園、手藝與傳統，細看自然如何塑造這片土地，以及生活其中的人。

從讀懂潮汐 到親身感受漁村智慧

探索之旅從漁村與月亮、潮汐及水道之間的關係說起，了解昔日漁民如何觀察自然變化、預判潮漲潮退。談善言及梁仲恆其後參與傳統漁網編織工作坊，從昔日漁民日常使用的技藝出發，親手製作漁網水樽袋，在一繩一結之間感受大澳漁業文化的實用智慧。旅程其後延伸至大澳傳統木船廠，由本地匠人分享木船製作的工藝，從木材的挑選與塑造，到一艘木船如何因應海上生活而成形，細看傳統造船工藝背後承載的技術與時間。

談善言表示：「香港生活節奏很快，我們很多時候都習慣按時間表生活，但來到大澳，會發現這裡一直有另一套由自然決定的節奏。中秋將至，今次最令我著迷的是了解到，我們抬頭欣賞的月亮，同時亦牽動著潮汐，甚至影響了這裡幾代人的生活方式。」

日落前，二人登上傳統木製舢舨，親身體驗大澳傳統搖櫓技藝。搖櫓並非單靠氣力推動船身，更講求節奏、平衡，以及對水流方向的掌握。舢舨穿梭棚屋與水道之間，伴隨光線與潮水變化前行，讓二人從親身體驗感受大澳世代與水共生的智慧。在這裡，「Natural Intelligence」 不只是對自然的觀察，更是人與自然長年相處後，沉澱於生活之中的經驗與智慧。

梁仲恆一直很喜歡戶外活動，但他認為今次的體驗很不一樣。「漁民對潮汐、水流和天氣的理解並不是從書本學來，而是日復一日累積的經驗。親身體驗搖櫓之後，更令我感受到我們不一定要與自然對抗；有時候懂得觀察、適應和順勢而行，反而是一種更深的智慧。」

Canada Goose 2026秋冬系列 從探索傳承出發 為當代探索而生

探索旅程中，談善言與梁仲恆亦率先演繹 Canada Goose 2026 秋冬系列。作為品牌創意總監 Haider Ackermann 首度主理的秋冬主線系列，今季從 Canada Goose 深厚的探索傳承與機能基因出發，將多年來為不同環境而生的高性能設計，以更年輕的當代語言重新演繹。