DITA直營港澳推2026秋冬款 日本鈦金手造眼鏡展現機械外露美學

美國獨立奢華眼鏡品牌 DITA Eyewear 宣佈收回港澳及大中華區的代理權，全面轉為直營。這意味著自1995年創立以來，品牌正式撇除經銷商，親自落場操盤本地市場。而伴隨直營架構落實，DITA 同步釋出 2026 秋冬系列。新作延續了品牌過去三十年對建築美學的執著，透過招牌外露鉸鏈、鈦金屬與板材的極致拼接，以不賣弄花巧的風格，純粹以工業級的結構實力說話。



這次商業策略轉向，最直接的變數在於產品線的完整度。DITA 預告將把專為亞洲臉型研發的專屬設計，以及原廠的客製化體驗，原汁原味搬到大中華區門市，屆時要入手最頂規的手工鏡框，就要直接向官方入手。

2026秋冬系列全新登場：以「外露機械美學」為設計核心

DITA 2026 秋冬系列進一步昇華品牌標誌性的機械基因與建築級工藝，打破傳統眼鏡框架輪廓，呈現前衛大膽的半解構廓形。本季巧妙揉合鈦金屬與頂級日本板材的混合材質，並注入多項精巧工藝細節，包括綴以彩色尼龍線的螺絲鑲嵌鏡片、特製 90 度鉸鏈以及細緻的壓紋線條。貫穿全系列四大款式的核心概念為「外露機械結構」，將以往隱藏於鏡框內部的結構外露，轉化為極具視覺張力的工藝美學。

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本季四大焦點款式包括：

ASHIUM

作為 DITA 經典 ASH(+) 框型的昇華之作，ASHIUM 採用全新設計的鏡腳結構系統，將技術創新與低調美學融為一體。鏡框於日本以頂級日本板材手工打造，配備特製突出式90度鉸鏈、多面壓紋線條及細膩的色彩對比。

LINEAGE.70x

選用高等級鈦金屬打造，並配以日本板材內圈鏡框，LINEAGE.70x 透過細緻的壓紋線條工藝與飾有琺瑯細節的雕塑感鼻樑，彰顯 DITA 精湛的機械工藝。訂製突出式90度鉸鏈更將通常隱於鏡框表面之下的內部結構外顯呈現。

GRAND-DEUS

跳脫傳統框架設計，GRAND-DEUS 以訂製鈦金屬鼻樑及眉框架構為焦點，鑲嵌以彩色尼龍線點綴的螺絲鑲嵌鏡片。鏡框飾以菱格壓紋鉸鏈細節、琺瑯鑲嵌點綴，以及雕塑感日本板材鏡腳，盡顯獨特風格。

LINEAGE.68

以半解構手法重新演繹經典圓框廓形，LINEAGE.68 將優質鈦金屬與鏡圈壓紋線條細節相結合。飾有低調琺瑯點綴的雕塑感鼻樑，配合訂製突出式90度鉸鏈，於精湛工藝與日常佩戴舒適度之間取得完美平衡。

DITA Eyewear 設計總監Michael Castillo表示：「DITA 的設計理念始終建立在建築感美學表達與極致結構完整性之間。我們不斷探索設計的邊界，同時堅持對結構、材質與工藝的嚴格要求。這一設計理念也將繼續引領品牌邁入全新的發展階段。針對亞洲市場，我們正在探索專屬版型與全新輪廓，在延續 DITA 核心設計語言的同時，為亞洲消費者帶來更加貼合其需求的產品體驗。」

延續不朽設計哲學 引領品牌新篇章

Michael Castillo 於 1997 年加入 DITA，並自 2011 年起掌舵品牌設計大局。Flight-Series、Grandmaster、Mach-Series、Statesman 等標誌性作品均凝聚其設計理念，當中多個經典系列更持續生產逾二十年，深受全球眼鏡收藏家及愛好者推崇。2026 秋冬系列傳承了這份深厚底蘊，並將 DITA 標誌性的機械細節工藝推向更極致的視覺焦點。

隨著品牌在大中華區的直接業務版圖持續擴展，DITA 全球設計架構亦迎來戰略性擴展。在延續品牌核心設計理念的同時，品牌品牌首度特別設立主理亞洲版型與女裝系列的專屬設計團隊，堅持在產品研發的最早階段，便將亞洲佩戴者的尺寸考量與美學偏好全面納入。如今，DITA 的設計及產品團隊坐落於美國加州，工程團隊設於香港，並與日本製造夥伴保持緊密協作，形成貫通設計、工程研發及生產的完整體系，此一體系不僅支撐著 2026 秋冬系列的順利推出，亦是品牌深化區域佈局的重要基石。

隨著直接運營模式全面確立，DITA現已全面主導香港、澳門及大中華區的貨源配置、區域定價及品牌形象呈現，確保區域市場享有全球一致的純粹奢華標準。此外，品牌的售後服務、保養及維修現亦全面升級由品牌直接主導。針對零售合作夥伴，品牌更提供深度量身訂造的專業培訓與視覺陳列指引。透過精簡營運架構，DITA 正進一步深化與本地市場及顧客的直接連結，為品牌長遠發展奠定堅實基礎。

INOVATI 高級訂製服務：以極致匠心共鳴區域多元美學

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憑藉品牌 INOVATI 高級訂製平台，DITA 持續拓展個性化高級訂製服務，消費者可親臨門店根據個人需求訂製鏡框，於多種材質與高階飾面工藝中揀選，打造獨具個人風格的專屬臻品。與此同時，DITA 專責亞洲市場的設計團隊亦持續深入研究鏡架比例、版型貼合度及整體風格取向，緊貼亞洲消費者不斷演變的審美與佩戴需求，這些研究成果亦直接融入 2026 秋冬系列 等系列的核心設計語彙。

創立於1995年，DITA Eyewear 是一家獨立營運的奢華眼鏡品牌。三十餘年來，DITA 持續以創新設計、卓越材質與精密製造探索現代奢華眼鏡的可能性。每一副鏡框均歷經數月研發，凝聚數十年產業經驗與專業積累，以對精準度、品質與持久設計的極致追求，呈現 DITA 獨特而鮮明的品牌語言。如今，DITA 已在全球多個重要城市設立旗艦店，持續探索設計、工藝與佩戴體驗之間的全新可能性。