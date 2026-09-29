賓利首款純電SUV Bentley Torcal　888匹馬力＋奢華配套車價曝光

英國頂級豪車品牌賓利（Bentley）於倫敦正式發布旗下首款純電動量產車兼全新獨立車系Bentley Torcal。這款車長達5米的五座純電奢華SUV，不僅是賓利克魯（Crewe）總廠邁向純電轉型的開路先鋒，其高性能版本「Torcal S」更以高達888匹馬力及1,350牛頓米扭力的極致性能，刷新賓利品牌百年歷史上最強動力量產車的紀錄。新車售價由17.3萬英鎊（約178萬港元）起，對比起競爭對手法拉利首款四門五座純電旗艦Luce售價約55萬歐元（約47萬英鎊），Bentley Torcal定價僅約四成，明顯是旨在搶攻年輕及首次入主豪車的客群。



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Bentley Torcal方向燈提示音取材自皮革工作坊內以鎚仔敲擊皮革的聲音，數碼介面提示音則來自水晶玻璃的清脆響聲。（Bentley官網圖片）

Bentley Torcal是車長達5米的五座純電奢華SUV，不僅是賓利克魯（Crewe）總廠邁向純電轉型的開路先鋒，其高性能版本「Torcal S」更以高達888匹馬力及1,350牛頓米扭力的極致性能。（Bentley官網圖片）

Bentley Torcal新車售價由17.3萬英鎊（約178萬港元）起，旨在搶攻年輕及首次入主豪車的客群。（Bentley官網圖片）

2.9秒破百800V高壓架構16分鐘快充

新車基於800V高壓電氣架構打造，搭載總容量113kWh（可用容量約108kWh）的電池組，標準版Torcal擁有821匹馬力，0-100km/h加速只需3.4秒；性能導向的Torcal S在彈射起步模式下，最大馬力一舉提升至888匹，0-100km/h加速縮短至2.9秒，極速高達260km/h。

續航力方面，Torcal在WLTP工況下最高可達600公里，支援最高400kW直流快充，電量由10%充至80%僅需約16分鐘，充電7分鐘即可補充161公里續航力。此外，新車配備全主動式懸掛系統與後輪轉向功能，兼顧Flying Spur的乘坐舒適度與Continental GT Speed的靈敏操控。

新車基於800V高壓電氣架構打造，搭載總容量113kWh（可用容量約108kWh）的電池組。標準版Torcal擁有821匹馬力，0-100km/h加速只需3.4秒。（Bentley官網圖片）

Torcal在WLTP工況下最高可達600公里，支援最高400kW直流快充，電量由10%充至80%僅需約16分鐘，充電7分鐘即可補充161公里續航力。（Bentley官網圖片）

摒棄合成電音 音樂家演奏重現V8聲浪韻律

面對電動車缺乏引擎聲浪的挑戰，賓利未有採用常規的電子合成音效，而是邀請音樂家以爵士鼓、中提琴及電貝斯等真實樂器，錄製出名為「Dynamic Symphony（動態交響曲）」的獨特聲浪，藉此致敬賓利經典的6.75升V8引擎韻律。車廂細節亦充滿巧思，方向燈提示音取材自皮革工作坊內以鎚仔敲擊皮革的聲音，數碼介面提示音則來自水晶玻璃的清脆響聲。

賓利未有採用常規的電子合成音效，而是邀請音樂家以爵士鼓、中提琴及電貝斯等真實樂器，錄製出名為「Dynamic Symphony（動態交響曲）」的獨特聲浪。（Bentley官網圖片）

Bentley Torcal方向燈提示音取材自皮革工作坊內以鎚仔敲擊皮革的聲音，數碼介面提示音則來自水晶玻璃的清脆響聲。（Bentley官網圖片）

首用100%美利奴羊毛內飾 結合AR抬頭顯示屏

車廂內部將經典手工藝與前沿科技融合，採用曲面OLED屏幕、人臉識別系統及AR擴增實境抬頭顯示器。座艙首度引入與英國Fox Brothers合作開發的100%美利奴羊毛車用織物，並提供由1,000層回收胡桃木切片與再生紙壓製而成的Ombré Walnut漸變木飾板。雙前座標配16向電動調整、加熱、通風及按摩功能，搭配包含「煥新模式」在內的情境體驗。

車廂內部將經典手工藝與前沿科技融合，採用曲面OLED屏幕、人臉識別系統及AR擴增實境抬頭顯示器。（Bentley官網圖片）