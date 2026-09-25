江詩丹頓L'ATELIER 1755工坊落戶中環古蹟 預約看1920年代珍藏展

江詩丹頓正式進駐中環歷史地標畢打行，揭幕全新 L’ATELIER 1755 工坊。這個工坊將作為傳授製錶工藝與展示歷史典藏的場地，亦標誌著品牌進一步拓展其在港的商業與零售版圖。 事實上，L’ATELIER 1755工坊選址這座建於1923年的香港一級歷史建築絕非偶然，其粗琢的仿石外牆、圓拱門與典雅的柱飾，在周遭摩天大廈的玻璃幕牆叢林中宛如一位古雅的時代見證者，而這份凝結在建築中的時代氣息，正好成為了瑞士高級製錶世家江詩丹頓開啟新篇章的完美舞台。



「L’ATELIER 1755」的命名源自品牌創辦人Jean-Marc Vacheron於1755年簽署首份學徒合約的年份。新址位於建於1923年的中環歷史地標畢打行，空間內部採用工業風設計，並設有1939年的品牌標誌及呈馬耳他十字圖案的立體雕刻木板，藉此將品牌位於日內瓦的歷史工坊與現代空間連結起來。

推開別具工業質感的精鋼大門，內部空間巧妙地將日內瓦長達 271 年的閣樓工匠底蘊，無縫交織香港獨有的深厚文化脈絡，為各位鐘錶愛好者及收藏家建構出傳承工藝與美學的專屬對話空間。

工坊內特設的展覽空間，亦將於未來舉行一連串的活動及專屬體驗。而目前率先舉行的展覽「流金時光：1920年代的鐘錶、藝術與變革」，以宏觀的文化視角，深度解構鐘錶史上從懷錶到腕錶的重大歷史。展覽精心劃分為三大核心，首先探討懷錶過渡至腕錶的歷史進程；其次展現裝飾藝術風格下前衛的幾何錶殼美學；最後則聚焦女性珠寶錶，細賞時間如何被巧妙隱藏於戒指、手鐲、胸針與化妝粉盒之中。

1. 偉大的跨越（從懷錶到腕錶）

展示製錶業界因應汽車與運動的普及，運用微型化技術將複雜機芯縮小，促使傳統懷錶逐漸演變為更具實用性腕錶的歷史過渡期。

2. 裝飾藝術的設計美學：

呈現鐘錶外觀在第一次世界大戰後的設計變革，揮別以往的曲線框架，轉而採用俐落的幾何線條與對稱比例，衍生出矩形、方形、八角形及酒桶形等前衛錶殼。

3. 女性時尚與珠寶腕錶：

展示將微型機芯偽裝於戒指、手鐲、胸針乃至化妝粉盒之中的「神秘」錶，反映當時時計從單一計時工具轉變為個人配飾，並模糊了鐘錶與珠寶的界線。

錶迷如想親臨這座隱身於古蹟中的高級製錶殿堂，可提前透過官方網站優先預約，親身體驗這場獨特的專屬導賞之旅，感受時光的流轉與匠心。

展覽詳情：

開放時間：周二至周六，中午12時至晚上8時

地址：香港中環畢打街12號畢打行6樓

