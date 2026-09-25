NBA中國賽2026睇波派對門票換領攻略 MegaBox高空睇獨行俠鬥火箭

萬眾期待的NBA中國賽2026將於10月9日及11日在澳門舉行，由達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）與侯斯頓火箭（Houston Rockets）上演矚目的「德州打吡」。為迎接這項籃球盛事，九龍灣MegaBox與NBA香港攜手合作，破天荒於全新啟用的L18「Mega Sky」空中花園舉辦全港首個商場高空NBA中國賽睇波派對 --《MegaBox 聯乘NBA星空狂熱睇波派對：獨行俠激戰火箭》。球迷可置身維多利亞港璀璨夜景及啟德體育園壯麗景致之中，透過巨型LED屏幕直擊賽事直播，在迷人天際線下感受獨一無二的高空籃球狂熱！



有別於一般商場直播活動，MegaBox充分發揮Mega Sky的獨特場地優勢，將這個佔地逾30,000平方呎、坐擁270度開揚維港景致的空中綠洲，化身成為城中矚目的高空籃球熱點。NBA中國賽2026將於10月9日及10月11日上演兩場達拉斯獨行俠對侯斯頓火箭精彩賽事。屆時，Mega Sky將特設巨型LED屏幕直播賽事，讓球迷投入獨行俠與火箭的激烈對決。

無論是黃昏時分的醉人晚霞，還是入夜後霓虹閃爍的都市夜景，球迷均可在無際天際美景下，投入NBA中國賽的熾熱氣氛。9月29日起，顧客於MegaBox商戶以電子貨幣即日單一消費滿指定金額，即可換領觀賽派對入場券一張。每位參加者更可獲得精美限定門票及NBA紀念品，與一眾球迷共度熱血沸騰的籃球之夜。直播賽事期間，更設有獎遊戲，送出豐富NBA禮品。

《MegaBox聯乘NBA 星空狂熱睇波派對：獨行俠激戰火箭》

日期：2026年10月9日 星期五 (7:30pm -9:30pm)

2026年10月11日 星期日 (5:30pm -7:30pm)

地點：MegaBox L18 Mega Sky

入場券換領詳情

換領日期： 2026年9月29日起，換完即止

換領時間： 中午12時至晚上10時，或換完即止

換領地點： MegaBox G層禮賓處

換領方法：Mega Club會員 (免費登記) 於MegaBox商戶以電子貨幣即日消費滿HK$1,000，即可換領10月9日或10月11日睇波派對入場券一張。憑入場券於活動當日入場，更可獲贈NBA紀念品一份 ，包括NBA 中國賽2026襟章一套、電話繩、記事簿一本、貼紙套裝。名額有限，先到先得，額滿即止。活動受相關條款及細則約束。

MegaBox聯乘NBA 星空狂熱睇波派對 10月9日入場人士禮品

達拉斯獨行俠隊吊飾一個、NBA 中國賽2026襟章一套、記事簿一本、貼紙套裝

MegaBox聯乘NBA 星空狂熱睇波派對 10月11日入場人士禮品

侯斯頓火箭隊電話繩一條、NBA 中國賽2026襟章一套、記事簿一本、貼紙套裝

NBA球迷必到主題打卡熱點

為提前點燃NBA中國賽的熾熱氣氛，MegaBox G層大堂將於9月20日至27日期間設置NBA中國賽2026主題打卡裝置，展示達拉斯獨行俠及侯斯頓火箭的球隊標誌，以及籃球主題造型裝置，誠邀一眾球迷親臨打卡，為精彩賽事預先熱身。

為讓球迷全方位投入NBA狂熱，Mega Sky亦將打造多個主題區域，包括高達4米的巨型籃球裝置、NBA沉浸式投影匯演，以及NBA中國賽2026主題拍照區，讓球迷置身濃厚的籃球氛圍之中，盡情拍照留念。

NBA主題打卡裝置

第一階段

日期：2026年9月20日至9月27日

地點：MegaBox G層大堂

第二階段

日期：2026年10月12日至10月25日

地點：MegaBox L18 Mega Sky