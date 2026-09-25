Pokémon比卡超登上太空站67天！航天版比卡超紀念公仔即將開售

各位Pokémon粉絲還在遊戲機或手機中與小精靈探險嗎？但原來現實中，Pokémon官方早已悄悄把目光放到了無垠的宇宙。近期Pokémon與歐洲太空總署（ESA）展開了一場打破常規的跨界合作，將經典角色比卡超的公仔，直接送入真正的太空。不是虛擬現實，也不是動畫電影的宣傳噱頭，而是一次貨真價實的比卡超登上太空之旅。



這次企劃的主角，毫無懸念地由最具代表性的比卡超擔任。過去我們經常看到各大品牌推出穿著太空服的聯名角色，但這次Pokémon選擇動真格。一一隻身穿太空服的實體比卡超毛公仔被送往國際太空站（ISS），陪伴正在執行任務的法國太空人Sophie Adenot在軌道共同生活，一共在軌道上生活了長達67天，陪伴太空人度過無重力狀態下的日常，期間更環繞地球飛行了約1040圈。

隨著任務圓滿結束，這隻見證過宇宙星辰的比卡超也順利返回地球。為了配合2026年10月4日至10日的「世界太空週」（World Space Week 2026），雙方正式啟動「Pokémon × ESA」特別企劃，除了推出官方聯乘周邊，更於歐洲多國航天設施與博物館舉辦巡迴展覽，以及在《Pokémon GO》中推出限定道館團體戰。

官方聯乘周邊的最大亮點，自然是以這隻真正經歷過太空任務的比卡超為原型，所打造的官方聯名絨毛玩偶。除了最具紀念價值的毛公仔之外，這次聯名系列亦延伸至日常生活，涵蓋了多款結合太空科學元素與精靈特色的精美服飾、配件以及各類珍藏品。

這些商品將會在Pokémon官方商店以及部分指定的科學與航空博物館中公開發售。這場前所未見的合作企劃，不僅是動漫流行文化與嚴肅太空科學的一次完美碰撞，更為粉絲帶來了全新的收藏意義。以往購買周邊只為了喜愛，如今能把一隻擁有真實太空飛行背景設定的比卡超帶回家，無疑是每個熱愛天文與Pokémon的人心中最酷的一件事。