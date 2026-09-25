45R迎50週年 4層高古木建築旗艦店插旗銀座 感受天然阿波藍染魅力

日本頂級工藝服飾品牌45R即將迎來品牌成立50週年，最新宣佈於東京銀座五丁目開設史上首座4層樓高的全新旗艦店。這不僅是一座購物空間，更是品牌貫徹「Nai Monozukuri」（造物精神）的極致殿堂，結合全新推出的初秋藍染與針織系列，向世界重新定義日本工藝的靜謐奢華。



全新旗艦店樓高4層，由45R社長髙橋慎志，攜手日本傳統木工團隊「Sankakuya」(三角屋) 打造，建築過程摒棄現代膠水與塑膠複合板，全店採用可拆卸重組的天然實木與回收古老建材，展現日本傳承萬年的「木之文化」與環境可持續發展理念。

地下一層展現最能代表 45R 形象的「Cherished Items」重點系列；2樓則致敬舊銀座店的經典元素，保留了弧形牆設計，並重新利用舊店的斑紋漆木（Bubinga）展示桌，展示由主設計師親自配襯的Yasuminate，向客人展示最具45R色彩的穿搭。

旗艦店 3 樓設立「藍職人」專賣店，以「從農田到店舖」的陳列主題，向全球粉絲介紹這項瀕臨失傳的極致工藝，展現日本牛仔服飾在國際舞台不可替代的尊貴地位。

4樓更特別設立採用傳統「檜皮葺」屋頂的「茶馬亭」藝廊沙龍，以正宗手打抹茶款待賓客，並作為推廣日本傳統工藝與現代藝術的平台。

從農田到店舖的「藍職人」精神

藍染一直是45R的靈魂所在，「Indigo（靛藍）」與「Ai Indigo（天然阿波藍）」絕不不僅僅是色彩的選擇，也是讓45R的日本牛仔在面對全球快時尚時，仍能在國際時尚界獨佔鰲頭的關鍵。品牌深耕「從農田到店舖」的概念，親自在農場種植「蓼藍」，服飾由天然藍染發酵、再經職人反覆手揉浸染而成的獨特工藝，令服飾不僅是商品，更會隨著穿著者的生活習慣洗禮，褪色並煥發出獨一無二的侘寂（Wabi-Sabi）美學。

為完美展現藍染工藝的深與廣，45R於本季推出多款創新單品。全新「Mont Brown」牛仔系列結合了歐洲雪山的雄偉與秋日暖棕色調，以煙燻複色打破傳統界限。

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此外，還有採用全新AI NANDO色調的7.14oz輕量KOMUGI牛仔系列，以及選用印度工匠手工紡織的Khadi甘地棉系列，展現原始不完美的手作之美。

同時，品牌將難度極高的藍染針織技術提升至新境界，推出靛藍 8 Knot Binder 開襟衫，以八字結精細打結固定的鈕扣流露溫暖的手工細節。系列亦包含手工編織的千鳥格和費爾島針織衫，沉靜的藍染與天然原灰線條交織，並綴有「Handknitted」手縫標籤，讓每一件衣物都能隨歲月慢磨出溫潤質感，成為穿著者獨特的珍貴伙伴。