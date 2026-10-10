圓方帯広はげ天重開！北海道90年老店增設活海產缸 必試龍蝦三食

位於尖沙咀圓方的北海道鄉土料理專門店「帯広はげ天」已於今年七月完成裝潢並重新開業。該餐廳採用名為「Oku奧」的全新設計概念，並同步更新了主餐目及午市定食菜單。 翻新後的帯広はげ天位於圓方木區，佔地寬敞舒適。新登場的招牌「活龍蝦（三食）二人餐」除了涵蓋刺身、天婦羅與雜炊外，更豪華搭配原隻鮑魚蒸籠與原條汁煮喜知次，為九龍站商務客與慶生約會客群提供極具儀式感的完整饗宴；午市定食定價則自港幣158元起，親民門檻亦可讓周邊上班族亦能輕鬆品嚐北海道正宗風土滋味。



「帯広はげ天」尖沙咀圓方是，這家日本90年老字號的首家日本海外分店，早於 2016年7月就登陸香港並開業，最近餐廳迎來了大翻新，旨在為各位老饕帶來更圓滿的美食體驗。

甫走進翻新後的店內，餐廳首次增設了雙層魚缸，用於展示由產地直送的時令活海產，品種包括龍蝦、松葉蟹、鱈場蟹、鮑魚及毛蟹等，完美為各位愛吃之人展示了食材的新鮮度。另外，店內裝潢以北海道帶廣及十勝地區為靈感，採用了天然木材、黑色金屬、織物與石材等元素進行佈置。此外，第三代社長矢野整亦會定期親自來港視察，以監督店舖的日常運作及食物品質。

是次菜單更新涵蓋了多款選用季節性食材的料理。主餐目方面，餐廳推出了「帯広はげ天龍蝦（三食）二人餐」，該套餐分別以刺身、天婦羅及龍蝦鍋雜炊三種方式處理龍蝦。刺身自然是最能呈現龍蝦肉原本的晶瑩剔透與彈牙口感的處理手法，帶來不經任何修飾的純粹鮮味。

至於天婦羅，裹上特製的薄脆炸漿後高溫速炸，麵衣完美鎖住龍蝦的水分與鮮汁。咬破輕透酥脆的外層時，熱騰騰的龍蝦汁液隨即在口腔溢出。半熟成的蝦肉比刺身多了一份溫潤，油炸的脂香更將蝦肉的甜度大幅提昇。

為了讓這個以龍蝦為主題的一餐劃上完美句號，餐廳將龍蝦頭及蝦殼等部位熬煮成濃郁高湯，再加入米飯慢火煨煮，煮成龍蝦鍋雜炊。米粒完全吸飽充滿甲殼香氣與海鮮旨味的湯汁，口感綿密，每一口都是極度濃縮的龍蝦鮮香，為整頓飯帶來溫暖且餘韻悠長的滿足感。

其他新增的單點菜式包括松葉蟹鉗天婦羅、即叫即炸的原隻活鮑魚天婦羅、松葉蟹腳蟹甲羅燒、喜知次涮涮鍋，以及採用北海道鄉土料理方法製作的成吉思汗燒羊架等。 ，

另外，為配合日常及商務客群的需求，餐廳的午市定食亦作出了相應調整。全新的午市選項包括每天供應十款海鮮的北海盛丼定食、燒厚切牛舌丼定食、海鮮北海道湯咖喱定食，以及集合九款當季漁鮮的時令漁鮮刺身御膳。

「帯広はげ天」由矢野省六於1934年在日本北海道帶廣市創立。該品牌於2016年七月進駐香港尖沙咀圓方，設立首家日本海外分店，主力提供蝦夷天婦羅、爐端燒及各式北海道鄉土料理。