爆旋陀螺後下一個熱潮！逆轉金幣玩法+炒價+OX值等入坑必睇懶人包

爆旋陀螺熱潮未過，但下一個大有機會爆紅的實體對戰玩具已開始崛起！ Bandai 於本年推出的雙面對戰玩具「逆轉金幣」正以驚人速度席捲全港，不用特地找專屬比賽場地，也不需要記熟冗長的卡牌效果，只要有一張平坦的桌面和你的手指，就能隨時與朋友開戰，堪稱2026 年玩具界最強黑馬。目前甚至已出現炒賣現象，一枚原本零售價僅二十多元的盲盒硬幣，現時在 Carousell 的炒價竟過千港元！



究竟「逆轉金幣」有有何魔力？其玩法又是怎樣的？現時邊款出現炒價？就讓一物為你在這篇懶人包內一一解構。

為何「逆轉金幣」熱潮會突然興起？

這款由Bandai在今年3月推出的雙面金幣對戰玩具爆紅，主要歸功於其極低的入門門檻與刺激玩法。遊戲不限場地，玩家只需用手指彈射金幣，撞翻對手即可獲勝，讓新手和兒童都能立刻投入。加上精美設計、盲盒機制，以及官方同步連載的漫畫及動YouTube網絡動畫成功推波助瀾，令不同年齡層的人都迅速入坑。

為何一枚金幣有兩個角色樣子？

官方世界觀設定中，角色被劃分為表面的「Order Side」與裏面的「Xtreme Side」，意味著同一位角色會擁有兩種截然不同的姿態。這種雙面設計並非單純視覺裝飾，而是直接與實體對戰中的「翻面」機制掛鈎。

別以為購買特定陣營的主題包就只能使用該面；其實包裝僅代表角色的主要取向，實戰中使用哪一面則由雙方比拼前大家猜拳決定。若想深入了解角色背景，玩家可詳細閱讀官方發佈的 Order 與 Xtreme 世界觀設定。

（Bandai 官網）

（影片截圖）

逆轉金幣基本玩法是怎樣的？

「逆轉金幣」的核心概念類似「彈波子」。先說玩法最簡單的簡易規則 ，雙方玩家輪流用手指彈擊自己的金幣，讓其在桌面上滑行，瞄準並撞擊對手的金幣。由於每枚金幣內部都有彈簧機關（Variva Core）以及邊緣的觸發點（Reverse Spot），所以當金幣精準撞擊到對手的觸發點時，對手的金幣會瞬間彈起並在空中翻面。如果成功將對手金幣撞擊，翻面變成你所屬的陣營顏色，就屬勝利。

（Bandai 官網）

（影片截圖）

（Bandai 官網）

高階玩法要睇金幣上的OX值？

但如果對方金幣被撞翻後，並沒有反轉成你的陣營，就要比拼金幣上的OX值，較高者獲勝；如果數值相同則返回原位再戰。至於高階的「專家規則 」中， 雙方玩家更需要準備 3 枚金幣進行對戰，其OX值總和絕不能超過15,000。 如果對手用技術擊敗了你那枚 7,000 的王牌，你剩下的兩枚金幣OX值就會較低，容易被針對。因此物理操作上的排兵布陣與彈射技術，遠比單純的數值碾壓更重要。

（影片截圖）

（Bandai 官網）

（影片截圖）

Vol. 1 至 Vol. 4 收錄陣容有甚麼分別？

作為系列的開山之作，於今年3月率先登場的第一彈（Vol. 1）同步推出「 秩序保護」與「極限追尋者」兩款主題包，正式確立秩序（Order）與極限（Xtreme）兩大對立陣營的基礎世界觀（兩款商品各12款收錄）。

在對戰機制方面，首彈金幣全面採用標準的物理彈射及翻面鎖定機關，並配以固定的 OX 數值，為整個遊戲系統奠定穩固基礎。

金幣稀有度分級一覽（以下稀有度由高至低排列） 稀有度 款式數量 RR（Reverse Rare） 1 種 BBR（Baribari Rare） 1 種 BR（Bari Rare） 1 種 R（Rare） 4 種 C（Common） 5 種

Vol.1 秩序保護者（Bandai 官網）

Vol.1 極限追尋者（Bandai 官網）

（Bandai 官網）

緊接於同年4月推出的第二彈（Vol. 2）「司掌表裏之者」，則以「バリビィ」（Bariby）為主題。此彈的最大特色，是將 Order 與 Xtreme 兩大陣營的角色整合至同一個隨機抽卡池中，並提供共 10 款全屬 R 級（Rare）或以上的高稀有度金幣。單一卡池同時覆蓋雙陣營的設計，特別適合想接觸兩邊勢力，或是尚未決定主力陣營的玩家抽選。

金幣稀有度分級一覽（稀有度由高至低排列） 稀有度 款式數量 BBR（Baribari Rare） 2 種 BR（Bari Rare） 2 種 R（Rare） 6 種

Vol 2. 司掌表裏之者（Bandai 官網）

（Bandai 官網）

而7月推出的 Vol. 3，官方首次打破固定數值的框架，引入「Meta Bariby」（メタバリビィ）特殊金幣。這類金幣的正反兩面不再共享同一組判定數值，而是會根據碰撞翻轉後朝上的一面，得出截然不同的 OX 值。這項顛覆性的機制讓玩家能在組隊時以極低的基礎數值入場，並在實戰中透過刻意承受攻擊或精準反彈使其翻至高數值面，從而達成反殺，大幅增加了對戰的不可預測性與高回報的博弈元素。

金幣稀有度分級一覽（以下稀有度由高至低排列） 稀有度 款式數量 RR（Reverse Rare） 1 種 BBR（Baribari Rare） 1 種 BR（Bari Rare） 1 種 R（Rare） 4 種 C（Common） 5 種

（Bandai 官網）

Vol.3 以強為傲者（Bandai 官網）

至於最新推出的 Vol. 4，將於10月17日在日本地區率先發售，屆時將同步推出兩款全新主題擴充包，分別是主打 Order（秩序）陣營的「真実を守る者たち」，以及聚焦 Xtreme陣營的「真実を奪う者たち」。兩款擴充包各自提供 12 種款式，每包均內含一枚維持系列傳統的雙面金幣。值得留意的是，第四彈將會收錄故事中的核心角色「ボーダー」（Border），勢必成為玩家與收藏家鎖定的目標。至於完整的收錄陣容與詳細款式，則仍有待官方作進一步公佈。

金幣稀有度分級一覽（以下稀有度由高至低排列） 稀有度 款式數量 RR（Reverse Rare） 1 種 BBR（Baribari Rare） 1 種 BR（Bari Rare） 1 種 R（Rare） 4 種 C（Common） 5 種

一個玩具金幣炒價破千？

「逆轉金幣」短時間內人氣極高，甚至出現炒價。從Carousell 截圖可見，有賣家正放售兩款來自 Vol. 1「秩序保護者」及「極限追尋者」主題的對戰金幣，稀有度為最罕見的「RR」級別，目前賣家均開價港幣1,200元。與盲盒系列單包售價約20多元售價相比，足見這款玩具已具備相當驚人的收藏價值與炒賣潛力。