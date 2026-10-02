10月波鞋|Satoshi藍色Vans/NIGO x J-Hope AF1/Kith經典色NB回歸

當 Kith、NIGO 及備受矚目的神秘品牌 Satoshi Nakamoto 同時在十月份發功，波鞋界究竟會掀起怎樣的風暴？踏入十月，《一物》為你盤點今個月最值得留意的多款焦點聯名波鞋，當中神秘品牌 Satoshi Nakamoto 與 OTW by Vans 的再度合作，將解構美學推向極致，有望刷新炒價新高峰；潮流教父 NIGO 攜手 J-Hope 帶來的 Nike Air Force 1 '01 終於迎來發售詳情；而為慶祝創立 15 週年，Kith 聯合 United Arrows & Sons 及 New Balance 將最經典灰、紫、粉紅配色組合，演繹在990v3上，同樣是本季波鞋界最具話題性的重磅之作。



1. Satoshi Nakamoto x Vans Era 95

繼今年2月推出大受歡迎的黑色版本後，以「比特幣之父」中本聰為名的神秘時尚品牌 Satoshi Nakamoto，近日再度與 Vans 旗下致敬滑板文化的高端支線 OTW by Vans 展開合作，繼續以經典鞋款 Vans Era 95 為創作藍本，推出全新的藍色帆布版本。

本次聯乘鞋款將經典的 Era 輪廓進行深度解構與重塑，以原始且具反烏托邦色彩的視覺語彙重新詮釋。鞋面採用單色藍色帆布材質，並巧妙融入做舊與撕裂效果。呼應品牌近期的設計方向，鞋作延續了奢華的「寶石」主題，於鞋領及鞋頭位置鑲嵌彩色寶石；印花鞋帶末端更配有噴砂質感的彩色珠飾，為粗獷的解構外觀增添了層次感與精緻細節。

在細節處理上，鞋領處刻意採用的外露泡棉設計，進一步強化了整體的未完成感與工業風格。鞋舌與中底均印有 Satoshi 專屬品牌標識。值得一提的是，經過特殊舊化處理的中底隱藏著獨特的設計巧思：隨著穿著時間的推移與自然磨損，鞋款將逐漸顯露底層經典的 Vans 黑白棋盤格紋內襯，完美體現鞋履在使用過程中不斷演變的特性與生命力。

據悉，這款 Satoshi Nakamoto x OTW by Vans Era 95 藍色配色僅於10月3日 ComplexCon 2026 獨家發售，具體定價仍有待官方進一步公佈。不過翻查數據，2月推出的黑色配色在 StockX 經已炒至 1 萬港元以上，相信今次的藍色版本亦會水漲船高，炒價驚人。

2. NIGO x J-Hope x Nike Air Force 1 '01 "Burnt Sunrise"

NIGO 與BTS的 J-Hope 早前於 HUMAN MADE 東京旗艦店同框現身，並親身著用雙方即將合作推出的 Nike Air Force 1 '01 全新聯乘鞋款「Burnt Sunrise」，如今鞋款終於迎來發售詳情。

在設計細節上，這款聯乘作完美保留了 Air Force 1 '01 的經典輪廓與結構。如同其名“Burnt Sunrise”，鞋身整體採用了啡色、金色與銅色調相互交織，其表面處理更會隨著光線角度的改變而產生微妙的視覺變化。此外，鞋跟位置捨棄了傳統的常規品牌標識，改以專屬的特殊圖案作點綴，將雙方的標誌性設計元素巧妙融合，整體風格低調卻相當搶眼。

NIGO x J-Hope x Nike Air Force 1 '01「Burnt Sunrise」定價為 150 美元（約 1,176 港元），將於 10 月 22 日正式登陸 Nike 官方網站及指定渠道發售。

3. Air Jordan 16 "Black Pack"

為紀念「籃球之神」 Michael Jordan 於 2001 年重返 NBA 賽場而誕生的 Air Jordan 16，當年成功打破界限，將高性能實戰籃球鞋轉化為街頭時尚經典。適逢鞋款面世 25 週年，全新 Air Jordan 16 Retro "Black Pack" 以順滑、低調且充滿神祕感的全黑姿態強勢回歸。鞋款除了承襲 AJ11 優雅的設計基因，更保留最具辨識度的標誌性磁吸式可拆卸鞋套，以極致的「黑魂」美學重塑這雙難以捉摸的傳奇之作。

是次 "Black Pack" 版本在材質拼接上極具心思，透過多種異材質的碰撞，為單一的暗黑色調注入了豐富而奢華的視覺層次。鞋頭與鞋舌頂部採用亮眼的黑色漆皮展現俐落感，鞋身主體則以觸感比一般皮革更為豐厚紮實的紋理皮革包覆。鞋領下方的側板巧妙地結合高級麂皮與透氣網布，而可拆卸鞋套的內襯亦同樣選用優質紋理皮革，質感細膩考究。

在機能配置方面，前掌搭載的 Air Zoom 系統能提供出眾的回彈力與敏捷的離地反應；配合柔軟的 Nike Air 氣墊、泡棉中底以及抓地力強韌的橡膠外底，為用家帶來恰到好處的緩震承托與持久的實戰抓地表現。

Air Jordan 16“Black Pack”官方定價為1,699 港元，並將於明日（10月3日）登陸全球 Nike 官方渠道發售。

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4. Willy Chavarria x Adidas Megaride

繼今年 7 月為 Megaride 系列推出矚目的粉紅配色後，雙方於今季延續對該經典系列的深度探索，帶來低筒與中筒兩種不同的線條比例，合共釋出三款全新作品。是次聯乘陣容包括提供純黑及龍舌蘭兩種配色的 “Mega Willy Low”，以及純黑的 “Willy Mega Mid”。而當中的“ Megaride”新作不僅重現了 20 世紀 90 年代獨有的硬朗活力，更搭載極具標誌性的 Megaride 大底，確保舒適度之餘，亦配以視覺張力十足的誇張鞋面輪廓。

此外，鞋舌位置俐落地綴有 Chavarria 品牌標誌，高調彰顯出是次合作的專屬身份與前衛格調，將這股復古與現代碰撞的運動風潮推向另一層次。

adidas Originals x Willy Chavarria 2026秋季系列將於10月3日起，於adidas Originals旗艦店（銅鑼灣京士頓街）發售。

5. Above The Clouds x Asics Gel SD Lyte

悉尼潮流名所 Above The Clouds 繼早前與 ASICS 合作推出備受好評的 GT-2160 後，雙方再度攜手，帶來全新聯乘鞋款 GEL-SD Lyte。在當今機能與休閒交融的波鞋市場中，許多品牌傾向運用搶眼的撞色設計，然而這個澳洲品牌卻反其道而行，將設計焦點放於高級材質的拼接與細膩的版型處理上，令這雙擁有複雜鞋面結構的鞋款依然保持低調沉穩，俐落而不顯繁雜。

鞋身整體以一襲型格的全黑色調作為基底，將視覺重心完全交託於講究的材質運用與輪廓層次。雙方捨棄傳統常見的網眼面料，破格地採用編織皮革作為鞋面表層，賦予鞋作觸感豐富的高端奢華氣息。這層編織基礎輔以厚實的機能性覆面作對比，將細膩的手工質感與現代實用主義巧妙結合。同時，全黑色的中底於後跟位置搭載了 ASICS 標誌性的 GEL 緩震科技，帶來輕量化的吸震效果之餘，更以極具機能性的視覺完美呼應整體的「Triple Black」黑魂美學。

Above The Clouds x ASICS GEL-SD Lyte 的定價為1,663港元，並將於10月3日登陸ASICS官網及指定零售商。

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6. Bad Bunny x adidas Gazelle Indoor “Solar Gold”

Bad Bunny 在 adidas 的聯乘版圖不斷擴展，繼早前推出全新 BadBo 1.1 低筒鞋型後，今次的 Gazelle Indoor 再次展現雙方極具巧思的設計美學。

為契合秋季氛圍，新作以明亮的金黃色與卡其色調為主軸，與以往的大地色系截然不同，在材質運用上展現豐富的層次感。設計師在鞋頭、鞋帶孔及鞋跟位置，巧妙地將平滑皮革與長毛絨面皮（Shaggy Suede）交織融合。此外，鞋側標誌性的黑色三間設計為整體帶來了強烈的視覺對比，配合橄欖綠色的加厚鞋舌與鞋領，進一步深化鞋款的大地色系格調，散發出濃厚且高級的秋日氣息。

細節方面，鞋款悉數保留 Bad Bunny 專屬的標誌性設計語言，當中包括獨特的變形 T-toe 鞋頭結構、加長版雙層鞋舌、米黃色粗身編織鞋帶，以及點綴於鞋側的「adidas benito」專屬字樣。最後，底部採用了極具復古質感的半透明生膠大底（Gum Sole）作結，完美昇華了整體的設計輪廓。

Bad Bunny x adidas Gazelle Indoor “Solar Gold”的定價為140美元（約1,098港元），將於10月17日登陸adidas 官網正式發售。

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7. Kith x United Arrows & Sons x New Balance Made in USA 990v3

為慶祝品牌創立15週年，Kith 宣佈再度攜手日本時尚名所 United Arrows & Sons 及 New Balance，推出兩款 Made in USA 990v3 聯乘鞋款，重新演繹了08年曾推出並備受追捧的 New Balance 經典配色。

回溯至 2008 年，經典設計首度登陸由 United Arrows 旗下 Beauty & Youth 支線推出的 Made in USA 997.5，以灰色麂皮為基調並綴以紫、粉紅雙色細節，更被Ronnie Fieg 譽為他「歷來最喜愛的 New Balance 配色」。雙方隨後於 2018 年及 2022 年分別透過 997.5 及 990v4 延續這段合作故事，而適逢 Kith 迎來15週年紀念，此標誌性配色終於在 Made in USA 990v3 的輪廓上迎來全新面貌。

Kith x New Balance 2018的 997.5 鞋款（KITH）

在設計細節上，首款回歸經典配色的 990v3 採用深灰色網眼材質作為基底，並覆蓋上高級的淺灰色豬麂皮；透氣鞋頭與鞋領位置飾有顯眼的紫色細節，而標誌性的「N」字 Logo、中底及後跟視窗則以亮眼的粉紅色作點綴。鞋款亦傳承前兩次聯乘的標誌性元素，保留了黑色的鞋舌與鞋跟提環。與此同時，三方更首度帶來一款以黑色為主調的全新配色，同樣選用頂級材質打造。其深灰色網眼鞋面搭配了黑色豬麂皮與淺灰色透氣拼接，並於「N」字 Logo、中底及後跟視窗大膽注入螢光綠色細節，營造出截然不同的前衛視覺衝擊。兩款聯乘新作均於鞋帶扣上刻有 Kith 與 United Arrows & Sons 的品牌字樣，鞋墊亦特別印有 Kith 15週年紀念標誌及三方聯乘徽號，極具收藏價值。

發售資訊方面，Kith x United Arrows & Sons x New Balance Made in USA 990v3 將於10月2日美東時間早上 11 時（香港時間同日晚上 11 時）在美國實體門市、Kith 官網及 Kith App 獨家發售，定價為220美元（約1,726港元）。