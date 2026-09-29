SHINee泰民身穿Maison Margiela現身機場 前往巴黎2027春夏時裝展

韓國組合 SHINee 成員泰民（Taemin）身穿 Maison Margiela 造型現身機場啟程前往巴黎，呈現兼具舒適與高雅質感的隨性洗水風格。



整體造型以棉羊毛混紡的寬鬆 V 領酸洗針織衫，搭配帶有復古造舊質感的牛仔褲，透過自然洗水細節展現隨性簡約的層次感。配件方面，泰民選用了靈感源自 2001 年典藏系列的小牛皮 LINK 手袋，並搭配品牌代表性的 Tabi 分趾短靴，為整體造型增添獨特的前衛焦點。

小牛皮 LINK 手袋的肩帶採用真空成型工藝，部分以皮革包覆，金屬扣環在皮革交接處顯露，於兩端展現亮面銀色鏈條。豐盈且具垂墜感的袋身飾以品牌標誌性「四角縫線」的金屬框狀扣鎖——象徵無標籤的品牌哲學。配備的可拆卸平滑皮革肩帶，則提供多一種攜帶方式。

泰民將於法國當地時間今日下午 5 時 30 分親臨巴黎，出席 Maison Margiela SS27 春夏系列時裝展。本次發表會將於品牌官方 Instagram 進行全球線上直播。

Maison Margiela 是源自巴黎的高定時裝品牌，自 1988 年創立以來便從未停止對不羈個性和顛覆傳統的追求。在品牌獨特的視角下，傳統共識中的著裝風格在數字化浪潮中被打破，繼而取代以對現代衣櫥理念的徹底剖析。在本能的驅使下，品牌致力於通過真實、前衛和自我表達的價值觀激發永不妥協的創意。無性別概念深植品牌系列的核心，衍生出眾多非凡創作。