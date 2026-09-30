有錢都買不到的愛馬仕「小房子」！解構周杰倫曬昆凌送神級Birkin

周杰倫每年收到的生日禮物不時令網民驚喜連連，繼去年生日前他曬出價值高達700萬港元的法拉利Ferrari超跑12cilindri 後，他最近更在IG分享了提早收到由太太昆凌 贈送的生日禮物，今次不再是男生趨之若鶩的名貴超跑，而是不少女生心目中的人生Dream Bag — Hermès 「小房子」。



Hermès Birkin Bags 「柏金包」是品牌三大經典手袋之一，而「小房子」更是當中最限量及稀有的款式，不僅需要長年品牌消費累積，配貨門檻更動輒上千萬，再者有錢也不一定排得到，就算VVIP 客戶亦要「爭崩頭」才有機會入手。

(IG@jaychou)

而今次周董手上的這款是2024年春夏推出的「Hermès Birkin Sellier Faubourg en fête」，更是為慶祝Hermès巴黎聖聖多諾黑福寶大道總店（ 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré）總店 100 周年而特別打造，設計團隊靈感取材自 1950 年代的錯視（Trompe-l'œil）連身裙手繪手法，以粉筆畫筆觸將巴黎總店輪廓細緻勾勒在包身皮革之上；再將標誌性的金屬鎖釦換成迷你Disco球，讓原本尊貴優雅的袋款瞬間注入了滿滿的童趣與派對玩味。不過今次周董在上身演繹時就未扣上Disco 球裝飾，反而展現出一種不費力氣的率性魅力。

Hermès Birkin Sellier Faubourg en fête（Hermès官網）

許多人以為用 Birkin Bag 是女生專利，其實不然，即將在明年1月18日生日的周董，戴上了太太昆凌自創品牌 JENDES 的小花圖案棒球帽，配襯身穿 Chrome Hearts的梵文 Coach Jacket、搶眼的金色十字架頸鏈及自家品牌 PHANTACI運動褲。以一身極具個性的「黑魂」街頭造型與手上話題性十足的「小房子」完美配合，將頂級奢華與潮流文化碰撞出毫不違和的高級型格。

「小房子」的價值有幾驚人？

根據拍賣行蘇富比Sotheby's 的市場研究指出，Hermès於 2019 年首度發表的「小房子」「Faubourg Birkin」，堪稱近代手袋收藏界的神話。這款打破常規、首次採用 20 公分（Birkin 20）極致微型外縫（Sellier）版型的傑作，從最初的「日間」（Day）與「夜幕」（Night）版本，到後續拍賣成交價屢次突破 20 萬美元（折合逾 150 萬港元）的「初雪」（Neige），二手市場價值動輒為專門店公價的 3 至 5 倍。

Hermès Birkin Sellier Faubourg en fête（azyaamode）

小房子之所以令全球 VVIP 與收藏名流趨之若鶩，在於其將建築美學濃縮於皮革結構中：以極度繁複的嵌花工藝拼合 Madame 小牛皮、Swift 皮革、Epsom 壓紋與霧面短吻鱷魚皮（Matte Alligator），就連隨附的皮革鑰匙套（Clochette）亦童趣地還原為經典的橘色購物紙袋造型，被公認為愛馬仕頂級工藝的集大成者。