Rolex四季寶石地通拿富藝斯拍賣 總成交近3.9億！當中3款身價破億

勞力士（Rolex）4款寶石版地通拿（Cosmograph Daytona）今年初在 Watches & Wonders 錶展中神秘亮相，早前宣佈聯同富藝斯（Phillips）拍賣行於倫敦舉行慈善拍賣會，終於在9月28日迎來壓軸高潮。今次拍賣由富藝斯鐘錶資深顧問暨拍賣官Aurel Bacs親自執槌。這四款以「四季」為設計靈感、全球獨一無二的珍品最終創下總成交價高達3,730萬英鎊（折合約3億8,792萬港元）的佳績，當中夏、秋、冬三款更創下單枚就破億的天價。



能夠創下如此驚人天價，全因這系列珍品完美融合了勞力士頂尖的寶石鑲嵌工藝與精準製錶技術。四款 40 毫米腕錶分別採用 18K 黃金、永恒玫瑰金、白金或 950 鉑金打造，每款錶盤均由精心挑選的天然寶石製成，並飾以彩色寶石或鑽石時標。其錶圈、錶耳與錶冠護肩亦鑲滿璀璨寶石，將春夏秋冬的大自然景致與獨特氛圍完美濃縮於腕間，讓每一枚腕錶都展現出與別不同的季節魅力。

（Phillips）

哪個季節的地通拿成交價最高？

在這場四季交響樂中，洋溢熱情活力的「夏季」款式（Ref. 126595 SARO）成為全場焦點，創下1,030萬英鎊（約1億712萬港元）的最高成交紀錄。該腕錶採用18K永恒玫瑰金錶殼，迷人的綠松石錶面配搭極罕見的「紅寶石之心」計時盤，加上外圈鑲嵌的36顆梯形粉紅色藍寶石，精準捕捉了盛夏的絢爛。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126595 SARO，40毫米，18K永恒玫瑰金。綠松石錶面，搭配紅寶石之心計時盤及粉紅色藍寶石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形粉紅色藍寶石（ROLEX）

緊隨其後的是成交價達1,020萬英鎊（約1億608萬港元）的「秋季」款式（Ref. 126598 TML），其換上18K黃金錶殼，以穆凱特石錶面交織綠玉髓計時盤，並搭配36顆梯形綠色碧璽外圈，猶如秋日落葉與大地的色彩交融，散發出溫暖沉穩的奢華感。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126598 TML，40毫米，18K黃金。穆凱特石錶面，搭配綠玉髓計時盤及綠色碧璽鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形綠色碧璽（ROLEX）

延續著季節的更迭，象徵純潔冰雪的「冬季」款式（Ref. 126596 SABV）最終以1,000萬英鎊（約1億400萬港元）落槌。這枚腕錶以極致尊貴的950鉑金打造，深邃冰透的藍色蛋白石錶面與青金石計時盤相得益彰，外圈特別鑲嵌36顆由藍色漸變至紫紅色的梯形藍寶石，完美封存冬日的冷艷與浪漫。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126596 SABV，40毫米，950鉑金。藍色蛋白石錶面，搭配青金石計時盤及鑽石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形藍色漸變至紫紅色藍寶石（ROLEX）

而代表生機的「春季」款式（Ref. 126599 SAVL）則以680萬英鎊（約7,078萬港元）成交，腕錶採用18K白色黃金錶殼，清新脫俗的綠玉髓錶面搭配鋰雲母計時小盤，配合36顆梯形紫色藍寶石外圈，生動演繹出春回大地的勃勃生機。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號126599 SAVL，40毫米，18K白色黃金。綠玉髓錶面，搭配鋰雲母計時盤及紫色藍寶石鐘點標記。外圈鑲嵌36顆梯形紫色藍寶石（ROLEX）

這些絕美腕錶所創造的驚人價值，並不止於高級製錶界的藝術成就，更轉化為極具意義的慈善壯舉。逾3.8億港元的拍賣收益將全數撥捐兩大慈善機構：包括由網壇天王費達拿（Roger Federer）創立、致力推動非洲南部及瑞士兒童早期教育的「費達拿基金會」（The Federer Foundation）；以及由荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）共同創辦、專注於保護和修復全球野生生態系統的保育組織「Re:wild」。

正如富藝斯鐘錶資深顧問Aurel Bacs所言，這次拍賣不僅見證了收藏家對極致工藝的追求，更凝聚了為世界帶來正向改變的信念，這筆龐大善款將為未來世代的教育及自然生態保育，作出深遠而無價的貢獻。