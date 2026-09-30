BYREDO推全新城市限定香氛 00:00淡香精 探索時間靜止的瞬間

BYREDO正式發佈全新大中華區獨家城市限定淡香精00:00，調香師 Fanny Bal 透過香氣演繹一日告終與展開的微妙概念，游走在清冽與溫暖之間，探索時間靜止的瞬間。⁠

00:00標誌著一日的告終而新一天卻尚未展開的微妙時刻。既非終點，亦非起點，而是一個蛻變的瞬間、懸浮於交界之處的歸零點。靈感源自「未完待續」的意境，讓每一次終結都化成下一個新篇章的序曲，譜下無限可能。



BYREDO特別與動態影像及裝置藝術攝影藝術家劉樹偉，共同打造00:00的視覺語言。 攝於上海，00:00 整體敘事圍繞著 「流動與蛻變」的意境。光影悄悄地漫過城市，倒影隨之浮現又消逝，身影於空間中交錯穿梭，並沒有既定的終點。 影像不鋪設開端，亦不定格終點，反而保持開放與留白，讓每一個瞬間都能穿透邊框的界限，無限延伸。

00:00 淡香精由調香師Fanny Bal 傾心打造，00:00 的靈感始於一道灑落在摩登城市的光影，以及一種能穿越時間的澄澈清新。香氣由佛手柑與迷迭香揭開序幕，猶如晨曦交會的微光，明亮而賦有活力；中調的梔子花悠悠帶來溫暖感，與充滿大地氣息的苔蘚共同構築，為香氣注入深邃亦持久的光影餘韻；最終沉澱於胡椒廣藿木、喬治木與麝香共同鋪陳的木質底韻，讓香氣在肌膚上長久縈繞。此時是午夜的恬靜亦是嶄新的開始，00:00 捕捉光線、時間與感知交會的一刻，在清新與溫暖之間，留下悠長而深刻的印記。

調香師 Fanny Bal 分享：「我希望創作一種能真正持久留存的清新感。鮮明的柑橘調如同一道耀眼的曙光劃破沉寂，象徵明亮和生命力；隨後梔子花香延續這份光芒，將其柔化為一抹溫暖而澄澈的微光。」

前調：佛手柑、迷迭香

中調：梔子花香脂、苔蘚

後調：胡椒廣藿木、喬治木、麝香

00:00淡香精將於2026年10月1日起，於中國大陸、香港、澳門及台灣地區獨家公開發售。