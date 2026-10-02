索價逾62萬港元！史上最貴G-SHOCK MRG-D5000 藍寶石打造限量20枚

史上最貴G-SHOCK面世！MR-G（Majesty Reality G-Shock）本來就是整個 G-Shock 家族中最頂級、最旗艦的系列，將極致的強悍與高級鐘錶的奢華工藝完美結合。 在迎來系列發展三十年之際，G-SHOCK震撼宣佈推出全球僅限量20枚的全新 MRG-D5000 Blue Sapphire 腕錶，其外殼與錶圈均採用藍寶石水晶打造，並飾有24K金的字樣，結合品牌本身強悍的防震性能，無疑將品牌的製錶工藝推向全新高度。新作定價80,000美元（約62.7萬港元），為頂級奢華的配置配上了品牌史上最貴的定價。



這枚MRG-D5000的誕生，可追溯至由 G-SHOCK 之父伊部菊雄親自領軍的“Dream Project”，計劃自2015年發表，並在2018年推出了全18K金版本的 G-D5000。當時同團隊在瑞士錶展發表了一款藍寶石水晶概念腕錶，但因當時的技術瓶頸，材質未能滿足品牌嚴苛的防震標準，量產計劃只能暫時擱置，直至現在團隊才突破技術壁壘，讓這款夢想之作成真。

(IG@gshock_us)

MRG-D5000 外觀致敬了 1983 年初代 G-Shock DW-5000C 最經典的八角方塊造型及紋理錶盤，但背蓋上刻有「DREAM PROJECT」字樣與 1/20 至 20/20 的限量編號；而頂部的“MR-G”及“SHOCK RESIST”等字樣更破格以純18K金製作，盡顯工藝精湛。

作為 G-SHOCK頂規系列，MR-G 一向捨棄了普通的塑膠與鋼材，全面採用極致材質，而今次史上最貴的MRG-D5000，就為了突破技術限制，採用了人工培育的藍寶石水晶打造外殼及錶圈。腕錶配備專屬的 Dura Soft 橡膠錶帶，壓印的立體磚塊圖案能在光影交錯間折射出迷人層次，配合特製鈦金屬錶扣，帶來無與倫比的佩戴體驗。此外，其旋入式錶底蓋採用比純鈦更堅硬抗刮的5級鈦金屬製成，並同樣鑲嵌藍寶石水晶。

要將具備極高硬度卻易碎的藍寶石水晶加工成微小零件，難度極高。研發團隊耗費數月培育晶體，並嚴格挑選色彩濃度與透明度最理想的部分進行加工，以呈現極致純粹的藍調。為了解決防震難題，工程師更打破傳統單一錶殼的設計局限，特別為新材質研發出專屬的“Multi-Guard”防震結構。設計巧妙借鑒日本傳統木建築的「入榫」工藝，透過多個獨立組件互相緊扣來有效分散外來衝擊力，完全免除在晶體上開鑿螺絲孔的需要，成功讓精緻脆弱的藍寶石水晶展現出 G-SHOCK 標誌性的強悍韌性。

另外，腕錶更配以置於透明長方外盒中的特製鮮艷藍色錶盒及同色系錶枕，完美襯托出這款堅固耐用的計時傑作。