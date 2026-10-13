Salomon零失誤配襯教學!BTS車銀優等8位日韓明星示範不同混搭風格

Jisoo繼今年5月正式出任Salomon全球品牌代言人後，最近更演繹了品牌秋冬企劃，親身著用了XT-WHISPER GTX、XT-6 PROTECTIVE等爆紅波鞋款式及機能單品，以她獨有精緻且自帶高冷感的神態，示範以Salomon充滿機能感的設計，駕馭都會穿搭。



今次企劃特意取景韓國首爾，從隱祕安靜的市區街角，到綠意盎然的城市公園與蜿蜒的行山徑，鏡頭從Jisoo在她日常最愛的漫步秘境之中，完美示範了Salomon的硬核戶外機能與當代Urban Outdoor潮流融合。她以白色機能袖套（Arm Sleeves）配襯藍色Salomon運動背心，比單純穿一件長袖更有層次感和空氣感，將本來屬於戶外運動的功能性配件融入日常輪廓，轉化為高端時尚單品。

Salomon 發佈 2026 秋冬 IN THE OPEN 系列，由全球品牌代言人 Jisoo 演繹首個全球企劃。（Salomon）

這一次，Jisoo 將 Salomon 的機能美學推向了潮流界的新高度；而事實上，從崎嶇山徑走到各大都市的街頭小巷，Salomon早已隨著Gorpcore熱潮席捲全球，撕下「純機能行山鞋」的單一標籤，成為各地紅星以至全球潮人平日打扮配襯的常客。

除了Jisoo以外，一眾日韓紅星亦不時將Salomon頻頻上腳，將機能鞋履融入都市日常穿搭風格，穿出高級感。現在就讓一物帶你從多位日韓明星的私服造型中，拆解Salomon的零失誤配襯法則。

Jisoo 的 Salomon 日常混搭學

除了官方宣傳照以外，Jisoo私下亦不時著用Salomon單品。例如BLACKPINK去年7月進行《Deadline》世界巡迴演唱會彩排時，Jisoo便已親身示範Salomon SPEEDCROSS 3的日常混搭術。她以黑色Cap帽，配搭簡約的白色背心及寬鬆運動短褲，展現毫不造作的隨性魅力。整套造型的焦點，絕對落在她以純白中筒襪配襯的全黑Salomon SPEEDCROSS 3之上。這款原為越野實戰而設的跑鞋，其極具速度感的流線型鞋身與粗獷的之字形骨架，在極簡的Athleisure輪廓中非但沒有違和感，反而在白襪的對比下更顯俐落，輕鬆為造型點綴出入型入格的Y2K機能氣息，盡顯街頭鬆弛感。

去年7月為《Deadline》世界巡迴演唱會彩排時，Jisoo已將Salomon SPEEDCROSS 3親身上腳示範 。（IG@sooyaaa__）

Salomon SPEEDCROSS 3（Salomon官網

車銀優演繹「法式鬆弛感」

作為山系品牌龍頭之一，Salomon當之無愧地成為了演繹Gorpcore穿搭的最佳代表。但Salomon鞋款的穿搭潛力又豈止於此？車銀優不但是「臉蛋天才」，更是公認的「男友感穿搭教科書」，去年他入伍前，在巴黎凱旋門前留下的街拍身影，就完美示範了如何將Salomon鞋款融合至運動休閒風格（Athleisure）之中。

他以一身黑色拉鍊運動外套搭配五分長的及膝寬鬆短褲示人，頭上的酒紅色棒球帽成為了視覺焦點之一，與背景的藍天和凱旋門形成和諧又好看的色彩對比。而其腳上的純白中筒襪配襯銀色XT-Whisper "Moon Pack" 配色，正是近年「City Boy」與運動風的標準配備。鞋款帶有銀灰色金屬感和複雜線條，這些機能細節正好為整體偏運動的服裝增添了時尚細節。

而配襯純白中筒襪，既呼應了外套上的白色條紋，同時修飾了小腿比例，在極簡的輪廓中釋放出從容的鬆弛感，正好與法國隨性浪漫的特質顯得相得益彰。

車銀優是公認的「男友感穿搭教科書」。（IG@eunwo.o_c）

Salomon XT-Whisper "Moon Pack" （Salomon官網）

Y2K 科幻機能風

除了平易近人的「男友感」穿搭，Salomon其實亦不難襯出近年最火紅的Y2K風格。例如韓團RIIZE成員Sohee，就巧妙地利用銀灰色Salomon XA PRO 3D，強化充滿未來感的科幻氛圍。

他以充滿未來工業感的C.P. Company的金屬銀色連帽外套，配搭深色機能工裝褲，加上Sohee一頭淺金髮色，以及腳上的一對銀灰色Salomon XA PRO 3D，令整個造型形成一體化的視覺延伸。鞋身標誌性的骨骼結構，與身上的金屬色系服飾產生強烈視覺共鳴，為這身機能造型賦予極具張力的前衛科技感。

RIIZE成員Sohee利用Salomon強化穿搭上的未來感。（IG@ riize_official）

Salomon XA PRO 3D Alloy / Ftw Silver / Lunar Rock （Salomon官網）

TARZAN的叛逆機能混搭美學

至於有「實力怪物新人」之稱的韓國音樂團體ALLDAY PROJECT，成員之一的TARZAN本身亦是時裝模特出身，將他多年從中浸淫的穿搭功力發揮在今次造型上。

他以黑色Salomon風褸內搭白背心，下身配襯重磅深藍洗水牛，「上緊下鬆」的穿搭方式不但拉長了腿部視覺比例，也完美的還原了 2000 年代 Hip-Hop 與 Y2K 的經典輪廓。 TARZAN亦刻意拉開褲腳兩側的拉鍊，讓喇叭褲腳慵懶地蓋在暗黑色的XT-6鞋面之上，加上搶眼的閃石字母皮帶，將戶外機能單品轉化為帶點重工業叛逆風的街頭潮物。

TARZAN以Salomon鞋款演繹出另一種穿搭風格。（IG@allday_project）

Salomon ACS Pro Advanced 'Peat Beluga Vintage Khaki'（Salomon官網）

硬核裝備亦能著出時尚感

若獨愛正宗Gorpcore風格，不妨參考BTS成員SUGA的戶外著裝，他的造型正好示範了都市人假日走入山野時的滿分穿搭。

SUGA身穿淺灰防風褸與深灰運動短褲，外加深橄欖綠色的機能水袋背心，為上半身增添了強烈的戶外機能感與立體層次。搭配以白色為主、帶有黑色厚底與紅色細節點綴的Salomon ULTRA GLIDE 4，讓足部視覺更具份量感。正如SUGA的穿搭，只要拿捏好大地色調的層次與撞色亮點，即使是實戰級的行山裝備，一樣能穿出入型入格的Gorpcore美學。

SUGA@BTS的穿搭可謂Gorpcore的最佳示範。（IG@agustd）

Salomon ULTRA GLIDE 4 WIDE（Salomon官網）

菅田將暉展現隨性慵懶感

日本的潮流代表方面，菅田將暉向來穿搭自成一派。他擅長配襯常人難以駕馭的復古單品，展現隨性不羈卻富藝術感的慵懶氛圍，是不少日本男生效仿的對象，甚至曾出過一本專門紀錄個人穿搭的書籍《菅田将暉『着服史』》 。

今次菅田將暉就以他最拿手的「跨界混搭」演繹山系穿搭。他以淺灰綠色GR10K機能背心疊搭海軍藍連帽衛衣，既利用Layering營造濃厚工裝氣息，用色上亦打破了大面積暗色系的沉悶。配合隨性反戴的Cap帽及充滿復古感的闊身牛仔工裝褲，色彩統一；而腳上一對全黑Salomon XA PRO 3D GTX則以厚實而立體的輪廓，完美撐起整體的闊身剪裁，將戶外山系與日系街頭的慵懶感同步發揮得淋漓盡致。

菅田將暉（右）以他最拿手的「跨界混搭」演繹山系穿搭。（IG@take_me_1103）

Salomon XA Pro 3D V9 Gore-Tex （Salomon官網）

將機能波鞋穿出女生柔美風格

女生代表方面，提到「零失誤」日常造型，AOA雪炫的演繹絕對是最佳例子，她以深藍色連帽衛衣配搭黑色過膝傘狀裙，腳踏感覺柔和的銀藍色的XT-Whisper之餘，更特意配襯帶慵懶感的白色花邊堆堆襪來修飾腿部線條。

裙裝與襪子自帶的柔美感，與機能鞋的機能輪廓形成對比，這種剛柔並濟的衝突美學，正是時下韓國Street Casual的精髓所在。

AOA雪炫的演繹，令人發現Salomon機能鞋款亦能穿出女生的柔美感覺（IG@ s2seolhyuns2）

Salomon XT-WHISPER VANILLA ICE/FTW SILVER/PERSIAN JEWEL（Salomon官網）

遊走都市與山野的Citygirl魅力

至於女裝Boyish風格，170cm高的日本模特兒及演員田中シェン（Shen Tanaka）， 可說是近年日本其中一個最備受關注的穿搭指標。她不走傳統日系甜美女生路線，反而擅長大玩男裝，將古著、潮流服飾及戶外機能單品融入穿搭日常，因此成為不少日系男女日常參考的最佳對象。

她以框圓眼鏡配搭 Creek Angler's Device 綠色衛衣，而為了打破素色上衣的單調，隨性披上紫藍格紋恤衫，令造型增添層次及一絲復古學院風的色彩。下身以寬鬆降落傘褲配襯大地色調的 Salomon x and wander 聯乘波鞋，兩者的戶外 機能屬性互相呼應，令整個造型俐落展現遊走於都市與戶外的 Citygirl 魅力。

不時穿上Salomon鞋款的田中シェン，是不少日本男女的穿搭參考對象。（IG@ shen_tanaka）

Salomon x and wander XA PRO 3D GORE-TEX （Salomon官網）

當機能美學全面攻陷時裝界，我們其實早已無需真正踏足山野，才能賦予腳下那對Salomon登場的理由。從剛柔並濟的甜酷造型、日系Citygirl的慵懶，到前衛破格的千禧科幻風，不同款式的Salomon波鞋輪廓及設計特點，均展現出無可挑剔的百搭潛力。其實只要拿捏好風格碰撞的衝突美學，要將硬核戶外裝備無縫融入日常衣櫥，其實不過是一件毫不費力的事。今季不妨就從這份「零失誤」指南中汲取靈感，以Salomon鞋款穿出屬於你的都會Urban Explorer態度。