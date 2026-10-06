GD安孝燮同款！韓牌JUUN.J進駐澳門銀河展現復古紳士風

韓系潮流席捲全球，在眾多韓國時尚品牌中仍有品牌一直堅守著高端時尚與前衛藝術的極致追求！自 2007 年首次登上巴黎男裝週舞台以來，韓國設計師品牌 JUUN.J 便憑藉獨樹一格的前衛設計與精確剪裁，在時尚界奠定了無可替代的奢華地位。



JUUN.J 憑著獨特的剪裁輪廓，早已成為全球流行巨星的時尚心頭好。作為時尚指標的 G-Dragon（權志龍）亦多次身穿品牌作品登場，早前在 BIGBANG 新歌〈BiiiG〉MV 花絮照中，以一身直條紋 oversized 西裝外套，搭配超寬鬆闊腳中長褲亮相，這套造型正是出自 JUUN.J，完美演繹如何將經典正裝以極致的寬鬆廓形解構重塑；再戴上 JUUN.J 標誌性的幾何線條設計帽款，將復古紳士風範與前衛街頭美學交織得淋漓盡致，展現時尚駕馭力。

除了潮流巨星的青睞， 作為 JUUN.J 全球代言人的人氣男神安孝燮，以其清綽氣質演繹品牌多套造型，不論是線條俐落且具建築感的尖襟西裝外套，還是兼具實穿與結構感的軟牛仔布拉鍊外套，皆完美的展示了 JUUN.J 在極簡線條下隱藏的細緻工藝與前衛態度，為當代高端男裝樹立了頂尖的造型範本。

Detournement d'un Classique —「重塑經典」

JUUN.J 由韓國設計師 Jung Wook-jun（鄭旭俊）於 2007 年在巴黎男裝週上首度發表，品牌以男裝為核心根基，將「經典」視為創作的磐石。設計師憑藉對傳統剪裁工藝的精湛造詣，運用極具現代感的設計語彙，打破過往舊有的結構觀念，從拆解與重組中締造出截然全新的服飾輪廓。

品牌設計靈感主要汲取自當代文化精髓，包括青年文化、街頭風格、軍裝元素等，並透過現代視角重新演繹傳統正裝，賦予時裝全新的表達方式。JUUN.J 將前衛美學、古典主義與精確裁縫完美融合，展現出獨特且強大的時尚氣場，無疑將繼續成為當代時尚演進中的重要力量。

JUUN.J 歷年來亦曾與 PUMA、Canada Goose、Reebok 及 adidas 等多個國際知名品牌展開跨界合作，每一次聯乘均引起全球時尚界的高度關注與熱烈迴響。JUUN.J 更宣佈即將於11月進駐澳門銀河，開設港澳地區首間品牌專門店，將韓國最頂尖的前衛時裝風格帶到港澳時裝愛好者面前。