Ray Allen雷阿倫現身旺角！擔任香港首間官方 NBA Store 開幕嘉賓

兩屆 NBA 總冠軍及十屆全明星、傳奇三分射手雷阿倫 Ray Allen 驚喜現身，為香港首間 NBA Store 揭幕！這家佔地 240 平方米的首間香港NBA門市，將提供豐富的 NBA 官方商品及紀念品，當中涵蓋球衣、服飾、帽飾、鞋類、運動裝備及收藏品等，絕對是籃球迷切去。店內還設有訂製專區，球迷可在此打造個人化服飾及獨特配件。此外，該店還將推出一系列香港限定商品，包括訂製圖案 T 卹、鑰匙圈、冰箱貼、馬克杯及籃球收藏品等。



身為兩屆NBA總冠軍兼奈史密斯籃球名人堂成員的雷阿倫（Ray Allen）於10月5日親臨剪綵。開幕活動中，雷阿倫不僅親切地為現場球迷送上親筆簽名的波衫，更與一眾粉絲分享了 2013 年總決賽對陣聖安東尼奧馬刺隊時，投出那記史詩級關鍵三分球的心路歷程。

這位曾10次入選NBA全明星陣容的球員，在退休時保持著NBA歷史三分球命中數紀錄，該紀錄後於2021年被金州勇士隊的斯蒂芬·庫裡（Stephen Curry）打破。阿倫於2018年入選奈·史密斯籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），並於2021-22賽季前入選NBA 75週年紀念隊。雷阿倫此行隨後亦移師澳門出席NBA中國賽推廣活動，為香港站掀起首波籃球狂潮。

全新NBA Store座落於旺角The Forest，佔地約240平方米，帶來了最新NBA球隊單品、精選服飾以及經典復古球衣。店內設計巧妙融合香港本土文化，設置紅色小巴及 NBA 主題小巴牌牆等特色裝置，並將推出多款香港限定周邊商品。

此外，店內精心規劃兩大主題專區：主打經典懷舊球衣與高端服飾系列的「The Executive Suite」，以及配備 Custom Lab 客製化服務的「NBAHK Terminal」，讓球迷得以親手設計獨一無二的專屬 NBA 裝備。