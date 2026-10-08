JIL SANDER再推太陽眼鏡 與日本手造眼鏡品牌Oliver Peoples聯乘

JIL SANDER 第二度推出太陽眼鏡系列，由品牌創意總監 Simone Bellotti 主導，將極簡現代主義的張力，揉合自然的柔美質感，以極致精密的工藝，詮釋一種自在從容的時尚姿態。全新推出三款，包含一款鈦金屬（Titanium）及兩款醋酸纖維（Acetate）鏡框——將 JIL SANDER 與 Oliver Peoples 的極致標準融入圓潤線條之中，完美貼合面部輪廓。所有款式均於日本以手工製成，並配備意大利製頂級太陽眼鏡鏡片，透過大膽比例與精巧細節，彰顯匠心工藝。



色彩更為本系列注入全新維度。鏡框與鏡片巧妙對映，交織出從溫柔同色系到鮮明撞色的多樣組合。

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Simone Bellotti表示：「這個系列的誕生源於一種直覺，透過賦予鏡框更圓潤流暢的輪廓，撫平稜角，使其更具流動感。整個系列巧妙遊走於對立美學之間 ，以極致精密的日本工藝，詮釋自然流暢的質感；或是像 Edition 9 的醋酸纖維鏡框，打破常規向底部擴展。這些鏡框能與面部輪廓產生細膩對話，以和諧線條重塑輪廓之美。」

Edition 7 擁有極具線條結構感的框形，顛覆了傳統鈦金屬眼鏡的刻板印象。圓潤鏡圈上方疊加著具雕塑感的頂桿（top bar），優雅橫跨框面，完美銜接線條獨特的中樑與低置鏡腳接合處（endpieces）。鏡腳以獨特的流線弧形呈現，巧妙修飾面部與鏡框的側影輪廓；線條一路延伸至具雕塑感的腳套（tips），並輔以復古風格的可調節鼻墊與 Oliver Peoples 獨家玻璃鏡片，使整體結構更趨完善。此款式提供金色鏡框配淺棕色洗水鏡片、金色鏡框配 G-15 綠色鏡片、金色鏡框配靛藍色鏡片，以及銀色鏡框配漸變灰色鏡片。

Edition 9 將焦點轉向厚實的醋酸纖維材質，經過精細切割與雕刻，使框面貼合面部線條時，折射出立體俐落的角度。流線型鏡腳與特色腳套帶來舒適貼合的佩戴體驗。精緻簡約的金屬鐫刻，包括右側鏡腳上的復古標誌，以及水滴形腳套上的「handcrafted in Japan」字樣，精緻細節均能展現其精湛工藝。此款式提供四種配色選擇：黑色鏡框配碳灰色鏡片、深紅木色鏡框配碳灰色鏡片、灰褐色鏡框配綠色鏡片，以及淺黃褐色鏡框配淺棕色洗水鏡片。

Edition 10 同樣採用手工雕刻醋酸纖維打造，並以圓潤微揚的貓眼弧線修飾幾何線條。其亮點在於弧形鏡腳設計，自然延伸為雕塑感腳套，賦予鏡框極具流動感的輪廓。與 Edition 9 同樣，鏡腳內側刻有聯乘標誌，並配備全方位貼合鼻墊及獨家玻璃鏡片。四款配色組合包括黑色鏡框配碳灰色鏡片、深紅木色鏡框配碳灰色鏡片、鮮藍色鏡框配碳灰色鏡片，以及琥珀色鏡框配靛藍色鏡片。

Simone Bellotti 為 JIL SANDER 奠定全新視覺美學，本次與 Oliver Peoples 的聯乘不僅呈現精緻單品，更充分展現品牌風格，將現代美學主義無縫融入日常設計的多元面貌之中。

JIL SANDER 是現代感與精緻格調的典範。品牌以對設計的堅定投入，將優雅與純粹結合創新材質與卓越品質。精準剪裁、對比手法的運用，以及對細節的極致追求，共同塑造出一種以深思熟慮、嚴謹與藝術性為核心的時尚理念。

自 2025 年 3 月起由 Simone Bellotti 擔任創意總監，這一總部設於米蘭的品牌推出男女成衣、鞋履、手袋及配飾系列。品牌創立於 1968 年，由 Jil Sander 女士創辦，並於 2021 年被 OTB Fashion Group 收購。JIL SANDER 透過全球約 80 間精品店及 jilsander.com 發售，同時進駐精選多品牌零售渠道。