SS27時裝週焦點：Glenn卸任Diesel/Loewe工藝轉型/聖羅蘭黃金謝幕

剛剛曲終人散的2027 春夏SS27時裝週，無疑揭示了時尚圈即將再度迎來一場劇烈的設計師大洗牌。除了Glenn Martens 拋出震撼彈、正式官宣告別他一手帶領完美重生的 Diesel；Anthony Vaccarello 在巴黎鐵塔及金光包圍下，光榮告別掌舵十年的Saint Laurent；Balenciaga 亦騷前盛傳短短一年後再度換帥，令人驚覺這不只是一季的衣櫥更迭，更是時尚帝國重構權力版圖的重要轉捩點。



有人用華麗姿態為一個時代畫下句點，也有接手日子不長的設計總監，如 Demna 在 Gucci、Proenza Schouler 雙人組在 Loewe 那般，以破局者的姿態翻開品牌新頁。究竟今次2027春夏時裝週芸芸品牌之中，哪些的作品及璀璨瞬間最值得多加留意？一物綜合了當中6個品牌，這 6 大品牌以不同視角，共同勾勒出當代時裝在傳承與顛覆間的嶄新輪廓。

現在就讓我們看看這些品牌的最新動向，了解時裝界正蘊釀的世代交替及風格變化。

1. Balenciaga - Pierpaolo Piccioli時代的最後一舞？

Pierpaolo Piccioli接掌Balenciaga的後Demna時代，表現一直備受外界關注，但今次SS27騷前卻爆出了驚人消息。曾先後爆出Jonathan Anderson 離開 LOEWE轉戰Dior，以及John Galliano 離開 Maison Margiela的時尚獨立媒體《Miss Tweed》，早前獨家報道Pierpaolo Piccioli將於入主 Balenciaga短短一年多後黯然離場，而最快品牌會在時裝展落幕後，正式對外宣佈這項重大人事變動。

Piccioli 挾著於 Valentino 累積的極高人氣與「高訂大師」光環空降 Balenciaga，一度備受業界矚目，今次他在這次可能成為告別作的SS27時裝騷上，就以《自由的珊瑚》「Les Coraux de La Liberté」為主題，將他高級訂製的嚴謹工藝發揮得淋漓盡致。伸展台中央矗立的巨型織物珊瑚雕塑，將他標誌性的極致高訂量感融入了 Cristóbal Balenciaga 的經典巴斯克輪廓。

今次他帶來的牛仔褲、襯衫、T-Shirt、Bomber Jacket以及廓形西裝，細節之處，具備巴斯克（Basque）風格的腰下襬輪廓破格地現身於 T-Shirt 與外套之中，讓衣物隨身體動態重塑形態，於約束與自由之間取得平衡，展現建築感與柔軟度兼具之剪裁哲學。

色彩作為 Piccioli 創作的命脈，他將一套剪裁慵懶的西裝，於腰間巧妙拼接流動的橙色腰封，展現出極致的視覺與結構張力。

Balenciaga SS27（Getty Images）

淡粉色恤衫更飾有猶如立體花瓣或羽毛般的層疊布料細節，這種錯綜複雜的裝飾透過精巧的解構與縫製技術，為原本休閒基礎單品賦予豐富的空間量感與高級訂製級別的藝術層次。

Balenciaga SS27（Getty Images）

手袋系列透過革新物料進行深度的結構重塑，品牌標誌性的 Le City 手袋以經過特殊處理的水洗皮革重新詮釋，賦予其慵懶且具流動感的當代輪廓；而另一經典包款 Rodeo，則破格採用超輕盈的納帕小羊皮結合尼龍內襯進行徹底重構，在保留頂級奢華觸感的同時，大幅度提升日常配戴的機能性與輕盈度。

至於鞋履方面，設計師將其物理結構解構至最純粹的本質，褪去所有繁複的硬性支撐。整體鞋身呈現出極致柔軟、順應人體足部動態的高度可塑狀態。

今次SS27 Piccioli 延續了他一貫極具藝術感的唯美風格，但奈何之前的商業表現一直未及預期。究竟今次是否他的告別作，就要交給時間再揭曉了。

2. Gucci - Demna重新定義的Gucci美學

而另一邊的Demna，則在母公司Kering業績的龐大壓力下交出了他的答卷。今次他於 Gucci 發布的第二場時裝秀「The Store Show」中，將Gucci標誌性的Horsebit馬銜扣融入在不同單品之上。

男裝系列以極具意大利風情的慵懶姿態開場：吊腳西褲配襯著不見襪子的樂福鞋，焦點落在精準的剪裁上——捨棄厚重墊肩卻依舊鋒利的「寶塔肩」（Pagoda shoulders），成為品牌全新的標誌性輪廓。細節處理方面，品牌靈魂的馬銜扣（Horsebit）在 Demna 的演繹下，化身為配襯直筒褲的「3X 闊腰封」。

手袋與配飾同樣充滿看點。除了輪廓俐落的 Horsebit 手挽袋，還有加入皮革拼接細節的竹節手柄手袋、修長的 3X 派對小袋，而最令人驚喜的，絕對是經典 GG Marmont 與 Ophidia 標誌性元素的強勢回歸。鞋履方面，他將樂福鞋改造成充滿現代感的有稜角鞋頭，又帶來飾有布流蘇的戶外閨房拖鞋、充滿殺傷力的金屬幼踭高跟鞋，以及綴有 Monogram 馬鐙細節的及膝馬術靴。

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3. Diesel - Glenn Martens時代的圓滿告別

作為Diesel復興的最大功臣，Glenn Martens 在他接掌6年後的告別作，將會場化身成夜店，以「A Club That Slowly Comes Undone」為主題，宛如一場探討「狂歡、衰敗與虛無」的時裝社會學展演，精準捕捉次文化在過度消費下逐漸瓦解的集體焦慮。

整個系列充滿了玩味十足的錯視（Trompe l'Oeil）戲法——金屬箔印花布料被撕裂後，底下竟浮現另一件服飾的擬真圖像，例如丹寧飛行員外套上隱約透出棒球褸或騎士皮褸的輪廓。隨後，服裝迎來了充滿戲劇性的扭曲與解構：皺褶 T 恤被硬生生縫合為緊身胸衣與連身裙；一件僅靠腰帶固定的上衣，深情呼應了 Glenn 入主 Diesel 時的首作。

這種刻意放任的混亂感，就像是歷經徹夜狂歡後隨意套上衣服的慵懶狀態：扭曲的透視花卉裙、充滿挑逗意味的吊帶裙，以及刻意拉扯至不對稱的恤衫與正裝，散發著微醺過後的迷靡氣息。

經歷所有的喧囂，一切最終回歸 Diesel 的核心靈魂——丹寧工藝。貫穿全系列的靴型牛仔褲，在內側腳踝巧妙加入插布，塑造出完美流暢的褲管弧度；直筒剪裁則經過上漆與雷射高溫處理，淬鍊出極具欺騙性的皮革質感。系列中不乏搶眼的細節，如明線裝飾、為配襯高跟鞋而設的腳踝開衩，以及彷彿將丹寧恤衫隨性繫於腰間的錯視設計。當超乎想像的微型丹寧熱褲壓軸登場，宛如這場末路狂歡的最強宣言。而負責演繹最後一套造型的 Ella Snyder，正是當年 Glenn 首秀中擔任 Look 1 的模特兒，這個充滿首尾呼應意味的安排，為他的 Diesel 時代畫下了最圓滿的句號。

在手袋與配飾的構建上，同樣延續這股叛逆且精緻的氣息。全新 D-ONE 手袋展現極其豐富的物料層次，其手挽延伸出順著包身而下的多重扣帶；這項標誌性的扣帶細節亦被巧妙移植至高跟鞋、穆勒鞋（Mules）與彈性長靴之上。本季更推出帶有諷刺幽默感的皮革配飾，將日常物件玩味轉化——襪子變成小口袋，報紙則化身為手拿袋。與此同時，隨性鬆弛的全新 LOCK-D 手袋與多款樂福鞋及後空涼鞋，皆採用源自品牌珠寶系列的 Double D 標誌作為核心亮點。男裝鞋履方面，則推出洋溢美式西部風格的丹寧木屐鞋與高跟短靴。

Diesel D-ONE 袋（Diesel）

另外，今次時裝騷亦大玩蘭花元素，如藤蔓般無處不在，為Diesel 推出的最新香水《Only Desire》造勢。首度登場的內衣系列採用了結合蘭花刺繡的魚骨束身設計；精緻的蘭花耳環、手鍊與點綴身體的鏈條，則將這份原始的渴望具象化。配以微型版本的金屬鍊帶腕錶 D-RUSH 與全新同色調的透明醋酸纖維眼鏡 TRAN-D-SPARNT，完美補足這場地下派對的每塊視覺拼圖。

4. Saint Laurent - Anthony Vaccarello黃金謝幕

同樣告別的還有在Saint Laurent掌舵十年的Anthony Vaccarello。剛剛官方宣佈正式離任品牌的Anthony Vaccarello，未開騷前已被外界廣泛認為今次是他的最後一次時裝騷，而這場騷亦帶有濃厚的「回顧展」意味，對品牌創辦人 Yves Saint Laurent 先生的黃金時代進行了一場深情的考古，Vaccarello 將 1960 年代末期的經典元素——Safari Jacket、Trench Coat與圍裹裙Wrap Skirt，以及品牌最具代表性的男裝化剪裁，從檔案庫中重新翻出，並融合了 Vaccarello 過去十年的個人標誌性剪裁，除了致敬品牌歷史，亦向將時裝構想化為現實的幕後工坊匠人（Atelier）致敬。

他以華麗的蕾絲與錦緞取代傳統面料，並揉合其極具個人標誌性的強悍直角肩線、緊收的腰線與極致的性感比例，為這些歷史輪廓注入具侵略性的當代靈魂。

SS27的前半場幾乎全被「金色」主宰。從金色金屬絲（Lamé）、錦緞、蕾絲到乳膠面料，打造了風衣、狩獵夾克與鉛筆裙，這種極致閃耀的色調，被媒體形容為一場「黃金完結篇（Golden Finish）」，充滿了光榮謝幕的儀式感。而在經歷了一連串炫目耀眼的金色之後，大秀的尾聲畫風突變，切換成了全黑的陣容。模特兒穿上帶有巨大蝴蝶結、奢華天鵝絨、水鑽胸針以及浮誇長拖尾的黑色禮服，營造出一種沉靜、浪漫卻又帶有淡淡憂傷的「終結感」。

然而，真正讓這場大騷在完結後迅速引爆時尚圈熱話的，是 Vaccarello 謝幕時的一個舉動。當他走完長長的天橋，竟將一串「鑰匙」交給了坐在前排的一名小男孩，被外界解讀為「交棒」的隱喻。而官方亦在發佈的秀場筆記中寫下了一段極具隱喻與離別詩意的文字：「有時，逝去的事物留下的光芒，會比留存下來的更加耀眼（what passes sometimes leaves more light than what remains）」。

（IG@charlottegainsbourg）

隨著官方證實Vaccarello已離任，這場集極致性感、凌厲剪裁與濃厚情緒於一身的發佈會，無疑是他為這個十年畫下的最完美句號。

5. Loewe - 美式實用主義與巴洛克風格的碰撞

Loewe由Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 接任後，將他們熟悉的新英格蘭實用主義，注入 Loewe 深厚的西班牙工藝血脈中。今季他們將目光放回「日常原型」，探討衣服如何真正地融入現代生活。

Polo 恤被反向裁剪，營造出匆忙穿脫的錯位感；原本硬朗的籃球球衣，則被柔化為綴滿珠飾流蘇的雪紡吊帶裙。最引人注目的，莫過於搭配在輕薄針織衫與風衣上的可拆式樹脂衣領。這些經過 3D 打印及模塑成型、再由工匠手工塗上逾 20 層漆料的硬質細節，閃爍著猶如墨鏡般的彩虹光澤，巧妙地用一處極具視覺衝擊的亮點，改變基本款的刻板表情。

西班牙巴洛克風格的繁複感被不露痕跡地揉合其中，向外張開的腰線、垂褶與極具儀式感的輪廓，被運動服常見的彈力繩隨性束起。配以彷彿被陽光曬淡的螢光色與大面積暈染，讓明亮色調褪去了過分的銳利，反而透出一種從容的歲月感。

配飾方面同樣值得關注，全新 Pasito 手袋在經典的盒形結構外，披上一層宛如防塵袋般的柔韌納帕皮革；帶有帆布質感的 Flamenco 絨面袋，則將標誌性的繩結與抽褶巧妙地隱藏於袋內。經典的 Puzzle 亦迎來橫向延伸的 Puzzle Featherlight Charm，採用極致柔軟的納帕羊皮或亮面鱷魚皮，並加入了鎖匙套與掛飾細節。

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6. Ann Demeulemeester - 日曬褪色的頹廢美學

一直被譽為「暗黑詩人」Ann Demeulemeester ，以其獨樹一幟的先鋒美學，設計交織著浪漫而頹廢、龐克、哥德與迷幻的冷冽氣息，造就歷年來無數令人著迷的經典元素。這份孤高的品牌基調，在現任創意總監 Stefano Gallici 的手中得到延續與新生。自 2020 年加入 Ann Demeulemeester，並於三年後正式出任品牌創意總監，Stefano Gallici 以更具現代感且內斂的手法，重新喚醒創辦人Ann Demeulemeester留下的純粹靈魂。

今次Stefano Gallici 在 SS27 系列「Lonesome Heaven」中，大量運用日曬褪色（Sun-bleaching）與酸洗等後加工技術，使純絲與重磅亞麻呈現出如地質風化般的脆弱肌理。系列在色彩與物料上深度刻畫時間與氣候的侵蝕感。調色盤聚焦於象牙白、漸層黑，以及由傳統工裝褪色而成的「沙塵藍」（Blue Dust）。

服飾宛若歷經漫長風沙與烈日洗禮：天然緞面浮現鐵鏽般的斑駁痕跡，針織面料的邊緣呈現抽絲剝離的未完成感，破爛丹寧則以猶如傷疤般的粗糙縫線重新接合；其中，黑色西裝更被刻意破壞至直接展露雪白內襯，淋漓盡致地展現出極度風化後的物質脆弱性。

於服飾輪廓的構建上，Gallici 徹底顛覆既有的歷史與階級界線。他將愛德華時代（1890至1920年代）的修長剪裁、拿破崙軍裝、傳統燕尾服與次文化搖滾元素進行無縫交融。昔日象徵貴族特權的立領與荷葉邊細節，與充滿反叛意味的磨損工裝面料，形成極具張力的二元對立。