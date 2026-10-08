BTS柾國空降東京銀座！Jung Kook親訪Hublot專門店萬人空巷

瑞士奢華製表品牌HUBLOT宇舶表全球品牌大使、BTS成員Jung Kook（田柾國），首度到訪 Hublot宇舶表東京銀座專門店。



Jung Kook於2026年2月成為Hublot宇舶表全球品牌大使。他不斷追求嶄新表達方式，巧妙融合不同音樂類型、文化與情感，與Hublot宇舶表「融合的藝術（Art of Fusion）」理念不謀而合——透過結合不同材質與創意構思，打造突破傳統的時計作品。今次亦是Jung Kook自出任品牌全球大使後，首次到訪日本的Hublot宇舶表專門店。

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Jung Kook到訪當日，Hublot宇舶表行政總裁 Julien Tornare 亦親臨日本，於銀座專門店迎接Jung Kook。當日，大批粉絲聚集於店外，期待一睹Jung Kook風采。當他抵達現場時，現場隨即響起熱烈歡呼聲。Jung Kook面帶笑容向粉絲揮手致意，隨後步入Hublot宇舶表銀座專門店。

Hublot宇舶表銀座專門店匯聚品牌眾多時計作品，包括經典系列、最新創作，以及全球限量款式，讓訪客近距離探索Hublot宇舶表多元而創新的時計世界，親身領略品牌在材質運用、設計語言及製錶工藝方面的卓越造詣。透過多元系列作品，專門店充分展現Hublot宇舶表獨樹一幟的創意精神，以及其創新時計所構築的品牌宇宙。

在專門店內參觀期間，Jung Kook細意鑑賞多款Hublot宇舶表時計作品，深入感受品牌獨樹一幟的創意設計與製錶工藝。他更於店內陳列的個人形象照上簽名，為是次到訪留下珍貴紀念。在Hublot宇舶表多個系列時計的環繞下，Jung Kook於Hublot宇舶表銀座專門店度過了一段別具意義的時光。

Jung Kook（田柾國）是韓國唱作歌手，世界級流行音樂組合BTS成員。Jung Kook透過個人作品《Euphoria》、《My Time》及《Still With You》，以及與Lauv、Charlie Puth等國際音樂人合作單曲，持續展現其多元化的音樂才華。

Jung Kook曾參與多首BTS作品創作，包括日文單曲《Your Eyes Tell》、專輯《BE》中的《Stay》，以及專輯《Proof》中的《Run BTS》。同時，作為2022 FIFA世界盃卡塔爾官方主題曲《Dreamers》的演唱者，他亦於賽事開幕典禮現場演出。

2023年7月，Jung Kook推出首支個人單曲《Seven (feat. Latto) 》，該作品獲RIAA白金認證（截至2023年11月），並空降Billboard Hot 100及Spotify全球歌曲排行榜冠軍，同時登上英國官方單曲榜第3位。其於同年9月推出第二支個人單曲《3D (feat. Jack Harlow) 》，並於11月發行首張個人專輯《GOLDEN》。專輯首週即登上Billboard 200專輯榜第2位，主打歌曲《Standing Next to You》則空降Billboard Hot 100第5位。