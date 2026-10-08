MIDO Multifort TV 2026亡靈節版登場！首度以電視機殼配骷髏靈獸

瑞士MIDO（美度表）自 2020 年起，每年皆會以全新特別版腕錶，致敬讚頌生命與跨世代情感連結的墨西哥傳統節日「亡靈節」（Día de Muertos）。來到 2026 年，這項傳統迎來嶄新篇章，品牌首次將節日元素融入備受歡迎的經典 Multifort TV Big Date 錶殼之中，結合墨西哥奇幻生物「阿萊布里赫」（Alebrijes）的豐富色彩與神話色彩，打造出極具視覺張力的全新話題之作。



跨越半世紀的經典 TV 殼型

要談論這款新作，不得不提其承載的經典輪廓。Multifort TV Big Date 的設計靈感源自 MIDO 於 1973 年推出的電視機造型（TV-shaped）古董錶。在那個電視逐漸普及、成為家庭娛樂重心的黃金年代，人們相聚在閃爍的螢幕前，度過溫暖的時光。這種獨特的方中帶圓的「電視殼型」，不僅記錄了時代的回聲，更展現了美度表與時俱進的設計態度。

這款現代改款在細節處理上極為細膩，電視殼型的錶圈、殼身與錶耳弧線洗鍊，並藉由拋光與拉絲處理增添質感層次。其 12 點鐘位置標誌性的「雙窗大日期」顯示，更是巧妙向 1973 年初代雙窗設計（日期與星期）致敬的巧思。這種獨特的復古美學，結合當代精湛工藝，正是 Multifort TV Big Date 近年備受腕錶愛好者追捧的原因。

奇幻生物躍然錶盤

今年的「墨西哥亡靈節特別版」在經典的面盤格局中注入了嶄新的創意。錶盤正中央以一枚璀璨醒目的「Calavera」骷髏圖騰作為視覺焦點；周圍則環繞著鮮豔繽紛、型態天馬行空的「阿萊布里赫」（Alebrijes）奇幻生物，將錶盤化身為一座充滿細節的奇幻世界。

設計師更巧妙地運用了 Super-LumiNova® 夜光塗層，當夜幕降臨時，隱藏的細節會在黑暗中綻放，為配戴者揭開一個意想不到的夜光奇幻維度，完美呼應了亡靈節日夜交替的神秘氣息。

一錶三戴與強悍機芯配置

為了將特別版的獨特個性延伸至錶盤之外，MIDO 為此錶款配備了兩條可替換的額外錶帶，讓配戴者能隨心轉換風格：不鏽鋼鍊帶展現經典運動感；紅色橡膠錶帶搶眼奪目，呼應錶盤色彩；米蘭網織錶帶則為腕錶增添復古優雅的細膩質感。

在搶眼大膽的外觀下，腕錶搭載了品牌引以為傲的 Caliber 80 自動上鍊機芯。這枚強悍的機芯不僅提供高達 80 小時的動力儲存，更配備 Nivachron™ 抗磁游絲，確保腕錶在日常佩戴中依然精準可靠。

MIDO Multifort TV Big Date「墨西哥亡靈節特別版」成功將 70 年代的復古電視美學，與墨西哥豐富的文化底蘊完美結合。透過大膽的色彩、夜光巧思與「一錶三戴」的百變風格，這款腕錶無疑是今年兼具歷史情懷與現代創意的誠意之作。