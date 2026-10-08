SEIKO推「真・熊貓」限量計時腕錶極致可愛！竹葉指針暗藏彩蛋

在製錶界中，擁有白色底色配以黑色小錶盤形成強烈對比的計時碼錶，一直被錶迷約定俗成地暱稱為「熊貓面」。然而，市面上的熊貓面錶盤是否真的形似熊貓？日本腕錶品牌SEIKO近日針對這個有趣提問給出解答，宣佈將「power design project collection」中極具話題性的兩款限量版熊貓計時腕錶（HHK001及HHK002）正式推出市場。



重塑「熊貓」定義

這款話題腕錶原為2024年「Incredibly Specialized Watch Exhibition」展覽中power design project的一部份。「power design project」是SEIKO自2001年起設立的內部設計師實驗計劃，鼓勵設計團隊跳出傳統商業框架，以玩味及顛覆性的角度探索腕錶本質，過去曾帶來「REBIRTH」等令人矚目的創意概念展覽，將品牌歷史與現代天馬行空的創意相結合。

是次推出的熊貓腕錶由SEIKO旗下著名設計師酒井清隆（Kiyotaka Sakai）親自操刀。酒井清隆於2012年加入SEIKO，目前主力負責頂級支線Grand Seiko的設計，曾主理備受讚譽的「Evolution 9」系列（Series 9），並榮獲日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）及紅點設計大獎。他擅長從歷史脈絡中汲取靈感，並賦予符合現代生活方式的進化。

而在這款熊貓計時腕錶中，酒井以「全心擁抱熊貓身份」為核心靈感，憑藉對細節的極致追求，徹底顛覆了傳統熊貓錶的刻板印象。

從竹葉指針到專屬測速計細節滿載

為展現熊貓的憨態可掬，設計師在錶盤加入了象徵熊貓毛髮質感的細緻放射狀壓紋，配以下垂眼造型的副錶盤，以及位於6時位置的鼻子與嘴巴細節，拼湊出極具療癒感的表情。此外，時針與分針特別被設計成熊貓最愛的食物——竹葉形狀。腕錶兩側的操作按鈕則化身為熊貓耳朵般的凹入式設計。

更具玩味的是，錶盤外圈原為計算每公里時速的測速計（Tachymeter），被幽默地改名為「SASAMETER」（源自日文「笹」，即竹葉）。若熊貓以全速奔跑兩分鐘，「SASAMETER」將會指示出「30」，代表理論上熊貓最高達至30 km/h的奔跑時速。

在設計團隊忠於真實熊貓特徵的堅持下，腕錶背蓋鐫刻了熊貓背影，並還原了熊貓尾巴與臀部同為白色的真相，打破大眾誤以為其尾巴是黑色的迷思。背蓋亦刻有「LIMITED EDITION」字樣以增添珍藏價值。

黑白經典與粉嫩新生

系列除了提供經典黑白配色的款式（HHK001），亦以熊貓幼崽嬌嫩外貌的粉嫩膚色為靈感，推出了一款粉紅色款式（HHK002）。

兩者皆配備專屬限量包裝盒：黑白款的包裝盒設計源自熊貓在草地上悠閒翻滾的姿態；粉紅款則呼應幼崽出生約一個月時的膚色，盒內鋪墊了柔軟蓬鬆的材質，還原幼崽身上細緻柔嫩的絨毛觸感。

規格方面，兩款腕錶均搭載8T61石英機芯，具備最高可達60分鐘的1/5秒計時功能，配以牛皮錶帶及Hardlex超硬水晶錶面，兼顧日常生活用防水及抗磁性能。作品將於2026年11月起於香港SEIKO專門店公開發售，建議零售價各約為港幣4,280元，其中黑白款（HHK001）限量發行3,000枚，粉紅款（HHK002）則限量發行2,000枚。