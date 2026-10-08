秋冬是Orphéon爵夢的季節！Diptyque聯乘木藝大師推2026節日系列

天氣逐步轉涼，不少愛香之人已紛紛在threads上表示，準備好拿出他們心愛的Orphéon爵夢香水了。至於未曾買過Orphéon爵夢的香水或香氛蠟燭，以至其他秋冬香氛的香水粉絲，或者可考慮購買Diptyque 最新發表 2026 年節日限量系列。今年限量系列以「魔幻森林」為主題，邀請了藝術家 Jean-Simon Roch 合作策劃，核心設計理念圍繞「木藝」，將充滿生命力的動植物形態融入品牌的香氛美學之中，向傳統木材工藝致敬。



Jean-Simon Roch是誰？

法國藝術家兼設計師Jean-Simon Roch，其創作領域橫跨造型藝術、設計美學與傳統匠心工藝，以往亦曾與Hermès合作。他的創作核心圍繞「木藝」與「動態」的結合，擅長親手旋切、雕琢及彩繪木料，為原本無生命的木材賦予動感、詩意與生機。

他在創作中亦會經常加入機械原理或物理互動設計（如旋轉、撥動機關），讓靜態材質化作生動活潑的立體角色，打破了傳統靜態雕塑的界限。而今次與Diptyque合作，他就將自己的藝術特點融入品牌的香氛美學之中。同時，為配合整體風格，品牌的經典橢圓標誌轉化為獨特的木質紋理，又會在香水及香氛蠟燭瓶蓋等工藝細節處加入金色的躍動字母設計，令整體設計更優雅及貼合冬日節日氣氛。

藝術家 Jean-Simon Roch 於其巴黎工作室親自設計及手工打造五款動態木藝擺設。

Diptyque 2026 節日限量系列焦點

1. 聖誕倒數日曆

節日系列中最受矚目的焦點之一為聖誕倒數日曆，其外盒設計靈感源自車木工藝的工具箱。日曆內藏 25 款品牌精選產品，當中包括香氛蠟燭、香水體驗裝及家居裝飾等精品。此外，極具冬日氣氛的經典「冷杉」（Sapin）香氛亦於今季再度回歸，其木質香調結合了西伯利亞冷杉、雪松與青苔的氣息。

作為佳節序曲的聖誕倒數日曆，以車木工藝的工具箱為設計靈感。

除了傳統的香氛蠟燭外，冷杉系列今年更推出了松樹造型的聖誕倒數香氛蠟燭，以及由 Jean-Simon Roch 特別設計的香氛木質陀螺，用家只需輕輕旋轉便能令林間香氣隨之擴散，讓靜態木雕與流動香氣融為一體，打破了傳統家居香氛的單一維度，成為今年奢華禮遇中最具巧思的藝術跨界亮點。

Jean-Simon Roch 特別設計的橡果造型香氛木質陀螺（上方），經車削工藝精心打造，只需輕輕旋轉，冷杉的縷縷香跡便如林間微風般緩緩擴散，縈繞方寸之間。

2. 家居香氛及裝飾

在家居香氛及裝飾方面，系列推出了多款結合視覺與嗅覺的設計精品。當中包括重達 2.5 公斤的炭木（Feu de Bois）樹幹香氛蠟燭，以及分別散發經典漿果、檀香與琥珀香氣的貓頭鷹、小兔及橡果造型香氛蠟像。品牌同時為香氛蠟燭配備了多款節日配件，例如備有兩種尺寸的旋轉燭罩、印有松樹剪影的金色燭光萬花筒，以及由法國工匠手工製造的木靴火柴筒。

這件分量十足的蠟藝傑作重達2.5公斤，承載著經典 Feu de Bois（炭木）的迷人氣息，融融暖意宛如壁爐營火，既是香氛，更是彰顯家居品味的藝術擺設。

值得一提的是，藝術家 Jean-Simon Roch 亦為系列親手打造了五款極限量的動態木藝擺設，惟該批附有專屬編號的臻品僅限於巴黎及倫敦的旗艦店獨家發售。

3. 香水產品

至於香水產品，三款經典淡香精包括爵夢（Orphéon）、杜桑（Do Son）及玫瑰之水（Eau Rose）的 75 毫升版本，均首度換上點綴了閃爍金色字母的黑木材質橢圓標籤，為這些秋冬神作增添了濃郁的節日儀式感。

Diptyque 的經典香氛換上華麗的節日盛裝。

作為秋冬季節的靈魂香氣，Diptyque 的經典作品 Orphéon 爵夢靈感取自 1960 年代品牌三位創辦人常聚會的同名巴黎爵士酒吧。這款香調完美調和了微醺的杜松子、清脆雪松與溫潤的零陵香豆（Tonka Bean），在寒冷空氣中散發出如陳年老木與柔和煙草交織的溫暖包裹感，向巴黎聖日耳曼大道的波希米亞黃金年代致敬。

品牌更為節日限定推出了 200 毫升的大容量裝杜桑、肌膚之花（Fleur de Peau）及爵夢淡香精。

香港Diptyque 門市專屬體驗活動

為配合節日系列的推出，香港多間 Diptyque 門市將於十一月中旬起陸續舉辦專屬體驗活動，顧客除了可於現場享用冬日暖飲外，達到指定消費金額更可獲贈客製專屬姓名縮寫的木質聖誕球，指定店舖亦會提供手工銘刻及漆封印章等個性化服務。